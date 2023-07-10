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外交部“领事直通车”：提醒在美和拟赴美中国公民注意安全

温馨
2023年07月10日22:29 | 来源：新华社
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7月10日，外交部“领事直通车”微信公众号发布消息，提醒在美国和拟赴美国中国公民注意安全。

一段时间以来，美国枪击暴力和针对亚裔歧视事件频发。美国以各种借口对入出境美国的中国公民滋扰盘查，近来，还恶意抹黑中国追逃追赃工作，不惜动用司法手段任意拘捕中国公民，还在芬太尼问题上甩锅推责，“钓鱼执法”、跨国绑架诱捕起诉中国公民，严重威胁中国公民人身安全。

外交部领事司和中国驻美使领馆提醒在美中国公民密切关注当地社会治安形势，加强自身安全防范。临时赴美人员应提高警惕，提防落入美陷阱及诱捕圈套。如遇紧急情况，请及时与中国驻美使领馆联系寻求帮助。

外交部全球领事保护与服务应急热线（24小时）：

+86-10-12308

+86-10-65612308

中国驻美国使领馆领事保护与协助电话：

驻美国使馆：+1-202-4952216

驻纽约总领馆：+1-212-6953125

驻旧金山总领馆：+1-415-9296998

驻洛杉矶总领馆：+1-213-8078052

驻芝加哥总领馆：+1-312-7800170

记者：温馨

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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