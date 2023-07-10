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外交部发言人就美方宣布完成库存化武销毁答记者问

2023年07月10日21:58 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月10日电（记者马卓言）针对美方宣布完成库存化武销毁，外交部发言人毛宁10日表示，这是美方对国际社会姗姗来迟的交代。她还表示，不能全面、彻底销毁在华日遗化武，就谈不上实现“无化武世界”的目标。日方应早日干净彻底消除日遗化武的遗害。

　　当日例行记者会上，有记者问：7月7日，美国总统拜登发表声明，宣布美国已完成库存化武销毁，进一步推动迈向“无化武世界”，同日禁化武组织确认美国完成销毁。中方对此有何评价？

　　毛宁说，全面禁止、彻底销毁化武是《禁止化学武器公约》的核心目标，也是缔约国应尽的义务。按照公约规定，缔约国应在公约1997年生效后10年内完成销毁。美国是最后一个完成库存化武销毁的国家，且远远滞后于公约规定的销毁时限。“此次宣布完成库存化武销毁，是美方对国际社会姗姗来迟的交代。”

　　“同时也要看到，迈向‘无化武世界’仍然面临诸多挑战。”毛宁说，日本遗弃在华化学武器的销毁已多次逾期，严重威胁中国人民生命财产和生态环境安全。“不能全面、彻底销毁在华日遗化武，就谈不上实现‘无化武世界’的目标。我们再次敦促日方切实承担起历史责任和国际义务，早日干净彻底消除日遗化武的遗害。”

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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