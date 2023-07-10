7月8日，结束对尼日利亚的访问后，海军第43批护航编队抵达加蓬利伯维尔，开始进行为期4天的友好访问。

当日上午9时，悬挂着中加两国国旗的编队舰艇缓缓靠泊奥文多港码头，中国驻加蓬大使李津津及使馆工作人员、当地中资机构人员、华人华侨代表，加蓬国防部秘书长彭吉中将及官兵代表等300余人位码头迎接。

在加蓬海军军乐队的奏乐声中，迎接人群挥舞着中加两国国旗，热烈欢迎编队到来。编队官兵们在甲板上整齐列队，向人群挥手致意。

编队舰艇靠泊后，编队指挥员和李津津大使同加蓬主要领导互致问候，并在加蓬海军仪仗队队长的陪同下检阅了加蓬海军仪仗队。

随后，李津津大使及彭吉中将等一行人登上南宁舰进行参观，彭吉中将在南宁舰舰长和政委的陪同下，检阅了南宁舰仪仗队。

下午，编队官兵代表前往加蓬海军MBINI号护卫艇进行参观交流，听取了加方海军官兵对其海军发展及使命任务的介绍，并协助维修了该艇部分装备。

微山湖舰上，编队特战队员向加方海军陆战队员介绍了我特战武器装备，演示教授了滑降和舱室搜索等科目，并与加方海军陆战队员进行了反恐反海盗、武力营救等专业交流。

在加蓬访问期间，编队指挥员将拜会加蓬军地高级官员，看望慰问当地儿童福利院。编队官兵将与加蓬海军官兵进行文体交流和军事交流活动，参加中国驻加蓬大使馆组织的军地文艺联欢会和加蓬海军组织的欢送招待会。编队三亚舰将组织舰艇开放活动，南宁舰将组织甲板招待会。

(责编：刘洁妍、杨牧)