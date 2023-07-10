人民网北京7月10日电 （张丽娅、玄番登史江）斋藤淳子是土生土长的东京人，也是一位“老北京”。自上世纪90年代来到中国，她已在北京生活了26年，在此期间，留学、工作、结婚、生子，为中日媒体撰稿、著书等。斋藤的作品大多聚焦中国普通民众的生活，她说，日本人对中国的认识与现实有很大的偏差，“希望日本读者能够了解更多中国的日常，读完之后就像与中国人面对面聊天那样，能够看到他们的表情。”

日本作家斋藤淳子。人民网记者 张丽娅 摄

讲述真实、多面的中国

在近期出版的新书《shin·中国人》中，斋藤以恋爱与婚姻为切入点，介绍和分析了中国年轻人的恋爱观、婚姻观、与父母的代沟，以及在急剧变化的时代中的奋斗与苦恼。斋藤说，之所以选择这样的主题，是因为希望能写出让自己“心跳”的作品，而“恋爱”是世界共通的能带给人心跳的话题，通过恋爱和婚姻可以看到社会的很多方面，能够让日本读者了解当今中国社会。

新书的标题采用了有趣的文字游戏，“shin”的读音在日文中对应多个汉字，如“真”“新”“深”。斋藤介绍说，标题中没有对“中国”采用一个固定的形容词，是希望给读者留下思考的空间，通过这本书打破对中国的固有印象，看到一个真实的、多面的中国。

斋藤在书中结合了大量的采访和友人、邻居等普通人的讲述。“只看数据是无法了解社会全貌的，生活在那里的人们怎样看待这个社会，有着什么样的生活状态，我希望把这些传递给读者。”斋藤说道。

斋藤在北京举办《shin·中国人》新书发布演讲会。玄番登史江 摄

“爱”会成为契机

在日本的网上书店，有一位读者留言称：“读完《shin·中国人》，感觉中国人变得可亲了。”斋藤说，这是她最理想的评价。

“我并不想表达中国全部都好，就像每个人一样，彼此都有缺点。但如果对中国的优点视而不见，不抱有谦虚的态度，日本也不会有所发展。只盯着彼此的缺点就会陷入一种恶性循环，而能够打破这种恶性循环的只有‘爱’。”

斋藤解释说：“‘爱’不仅是指异性之间的浪漫情感，对可爱的小猫、喜欢的咖啡流露出来的都是‘爱’，这种情感可以超越国界。有人因为喜欢某个中国运动员而喜欢上了中国，这种感性认知非常重要，而现代的生活方式往往更注重理性，考虑选择哪一个更有利。”

斋藤说，她最希望“讨厌中国的人”读一读她的书，如果有人以她的书为契机愿意去了解中国，对中国的认知发生了改变，这便是她最大的欣慰。

居住在中国的理由

2013年，中日关系因钓鱼岛问题进入“严冬”之时，斋藤参与编著了《在华108名日本人：即便如此我们仍在中国居住的理由》一书。108位在中国不同城市生活多年的日本人，讲述了他们的所见所闻以及选择留在中国的原因，与当时日本媒体报道的“过激反日”形成鲜明对比，在日本引起较大反响，为陷入低谷的中日关系注入了一股正能量。

对于自己长居中国的原因，斋藤说，中国在“变化中迸发出的活力”是最吸引她的地方。“上世纪90年代刚来中国时就感受到了这种氛围，大家都相信明天会更好，只要努力工作就会打开新的世界，我被这种热情所打动，这也是中国最有魅力的地方。中国在近二三十年发生了翻天覆地的变化，要理解中国就必须要理解这种发展有多快、有多复杂。”

斋藤平时非常关注中国的新鲜事物和抖音、小红书等社交媒体上年轻人讨论的热门话题，思考背后的原因，与身边的人交流看法。这成为她写作的源泉，也使她在中国的生活“常住常新”。

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