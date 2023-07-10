人民网东京7月10日电 （记者朱玥颖）日本众议院副议长海江田万里日前在东京多元文化会馆为其新书《陶渊明的诗歌与人生》举办演讲会。

海江田万里表示，汉学早在隋唐时期就传至日本，对日本文化形成深远影响，至今仍在思想界、教育界受到重视。东晋诗人陶渊明告别浮华、躬耕陇亩，采菊东篱下、悠然见南山的既追求诗化又立足现实的生活方式至今仍有启示意义。

中国驻日本大使馆公参张沛霖在致辞中表示，海江田万里先生对中国文学有着高深的造诣，他的新书必将加深读者对中国文化人的精神世界以及中国古代优秀文化的理解。期待海江田先生的新著能吸引更多人加入中日文化交流。

日中协会理事长濑野清水发表致辞表示，他对海江田万里在繁忙的工作之余坚持研究中国文化并不断推出新的研究成果表示钦佩和赞赏。

海江田万里此前曾出版《人间万里塞翁马》和《苏轼的诗与人生》两本研究中国古代诗歌的专著。

据悉，海江田万里出版的新书《陶渊明的诗歌与人生》由株式会社亚洲太平洋观光社出版发行。

(责编：王禹蘅、常红)