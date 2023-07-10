人民网讯 据阿联酋通讯社报道，全球媒体大会高级组织委员会宣布，2023年全球媒体大会将于11月14日至16日在阿布扎比国家展览中心举行。

此次大会由阿联酋副总统、副总理及总统办公厅主任谢赫·曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬赞助，阿布扎比国家会展中心集团与阿联酋通讯社联合举办，将集中研究媒体领域的最新发展和前景。几个关键主题包括与环境保护、气候、创新、人工智能和利用媒体中的体育来促进积极的价值观有关的问题。大会将强调媒体在传播积极价值观和丰富与环境和气候问题有关的各种可持续性概念方面的作用。

阿联酋通讯社社长兼全球媒体大会高级组委会主席穆罕默德-贾拉勒-雷西表示，2023年全球媒体大会的主题与阿联酋今年晚些时候在迪拜世博城举办的《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会相吻合。雷西解释说，这强调了环境媒体在支持促进全球气候行动的国际努力方面的重要作用，此外，还通过利用能够向全世界所有社区传递积极信息的创新和更有影响力的工具来提高环境和气候意识。

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