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乌兹别克斯坦总统选举投票结束

2023年07月10日13:40 | 来源：人民网-国际频道
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人民网塔什干7月10日电 （记者李强）7月9日，乌兹别克斯坦总统选举投票于当地时间8时开始，并按计划于当日20时结束。根据乌中央选举委员会当地时间17时初步统计数据，已有1346万登记选民完成投票，选举投票率达69.85%。

当地时间11时，选举投票率达33.54%，超过乌选举法规定的 33% 门槛，乌中央选举委员会承认此次选举合法有效。此次选举共开设10,784个投票站，另有56个站点分布在世界 39个国家和地区。来自47个国家和15个国际组织，共计797人被任命为选举观察员，对本次大选投票进行监督。

本次大选共有4名候选人，分别是自由民主党推选的现任总统米尔济约耶夫、人民民主党推选的伊诺亚托夫、社会民主党推选的马赫穆多娃、生态党推选的哈姆扎耶夫。

乌兹别克斯坦4月30日举行全民公投，通过宪法修正案。米尔济约耶夫5月8日签署总统令，宣布于7月9日提前举行总统选举。在新版宪法数十项修正案中，其中一项规定乌总统的任期从五年延长至七年。

(责编：王禹蘅、常红)

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