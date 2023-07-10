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法国今年国庆节期间禁售烟花

2023年07月10日13:08 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月10日电 法国政府9日颁布政令，禁止在今年法国国庆节期间销售、持有、运输和燃放烟花，以“防止节庆活动期间的公共秩序被严重扰乱”。

　　7月14日是法国国庆。据法新社报道，烟花禁令有效期为14日和15日两天，但各地市政部门和专业人士组织的节日烟花表演不受影响。

　　7月2日晚间，警察在法国巴黎凯旋门附近巡逻。新华社记者高静摄

　　随着国内持续多日的骚乱趋于平息，法国政府正在全力恢复秩序。法国总理伊丽莎白·博尔内8日接受《巴黎人报》采访时表示，政府将在国庆节期间动用“大量手段”保护民众。

　　6月27日，在法国上塞纳省楠泰尔市，一名警员截停一辆汽车时开枪，驾车的17岁少年身亡。事件引起法国各界强烈反应。6月28日晚开始，法国多个城市持续出现不同程度的骚乱。其间，一些参加骚乱者用烟花爆竹袭击警察。

　　7月2日晚间，警察在法国巴黎香榭丽舍大道上巡逻。新华社记者高静摄

　　法国总统埃马纽埃尔·马克龙7月4日说，骚乱“高峰期”已过去，但未来几周仍需保持谨慎。

　　另外，法国首都巴黎、南部港口城市马赛等多地8日出现悼念非洲裔法国男子阿达马·特拉奥雷、反对警察暴力执法的集会与游行。2016年7月19日，时年24岁的特拉奥雷在巴黎郊区被警察拘押期间死亡，引发法国多地示威骚乱。（王宏彬）

(责编：徐祥丽、刘叶婷)

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