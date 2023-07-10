人民网讯 伊朗政府称，全国能源行业发展迅速并取得了巨大成就，目前可采原油储量1540多亿桶，天然气储量超过33万亿立方米，均位居世界第一。

伊朗《和解报》7月9日发表题为“伊朗原油和天然气储量位居世界首位”的文章说，伊朗石油部长奥吉日前在日内瓦召开的第八届欧佩克国际研讨会上发表讲话指出，尽管遭受制裁，但伊朗能源行业发展迅速，在没有外国专家的情况下，“凭借我们在油气田开发、炼油厂和石化综合体建设领域的经验，我们在油气领域取得了巨大成就，目前伊朗可采原油储量1540多亿桶，天然气储量超过33万亿立方米。”他指出，在过去20个月内，我们与包括外国公司在的石油公司签署了400亿美元的合同，根据计划，在未来8年，伊朗石油工业将吸引2500亿美元投资。

奥吉还表示，当今世界需要能源安全，特别是在天然气领域。鉴于伊朗已探明石油和天然气储量规模以及全球对能源安全的需求，我们计划增加石油和天然气产量。由于我们的石油和天然气生产力发展很快，现在伊朗有能力增加石油和天然气产量，伊朗陆上和海上气田正由伊朗公司开发；在水平钻井和垂直钻井方面我们不需要外部援助，完全实现了“自给自足”。

奥吉指出，目前伊朗拥有10家炼油厂和21家天然气炼油厂，我们计划建设新的炼油厂和天然气厂，欢迎外国公司在伊朗原油和天然气领域进行投资。（安国章）

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