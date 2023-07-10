外研社供图

人民网北京7月10日电 近日，国家出版基金项目“外研社外向型多语种汉语学习词典系列”的重要一员——《汉语小词典》（老挝语版）完成修订，推出第2版，由外语教学与研究出版社出版。

本书是一部初阶汉外外汉双向词典，主要为母语为老挝语的汉语初学者编写。全书主要由汉语—老挝语和老挝语—汉语两部分组成。汉语—老挝语部分收词4000余条，包含了汉语中的常用词、高频词。老挝语—汉语部分收词近4400条，均为老挝语中的核心词、基本词和常用词。本词典突出学习型特点，释义以对译或直译为主，意译为辅，简单明了；例证贴近日常生活，注重口语，易于理解、记诵和模仿；所有汉语词目、例词或例句均标注汉语拼音，以便读者尤其是汉语初学者掌握。全书选配15个系列160余幅彩插，帮助读者理解词义；精选《汉字书写笔顺规则》《中国历代纪元简表》《中国行政区划简表》等作为附录。

相较于第一版，新版词典在内容和形式上都有所创新和改进。新版词典以词目或例词的形式增补近百条新词语，例如“打卡”“双碳”“网课”“云计算”“人工智能”等反映时代发展的热词，以及贴近人民群众日常生活的词语。同时，新版词典还对释义进行了全面修订，丰富了释义内容，补充了语用和文化信息，对学习者更为友好。

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