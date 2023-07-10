人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

《汉语小词典》（老挝语版）第2版上市

2023年07月10日10:42 | 来源：人民网-国际频道
小字号

外研社供图
外研社供图

人民网北京7月10日电 近日，国家出版基金项目“外研社外向型多语种汉语学习词典系列”的重要一员——《汉语小词典》（老挝语版）完成修订，推出第2版，由外语教学与研究出版社出版。

本书是一部初阶汉外外汉双向词典，主要为母语为老挝语的汉语初学者编写。全书主要由汉语—老挝语和老挝语—汉语两部分组成。汉语—老挝语部分收词4000余条，包含了汉语中的常用词、高频词。老挝语—汉语部分收词近4400条，均为老挝语中的核心词、基本词和常用词。本词典突出学习型特点，释义以对译或直译为主，意译为辅，简单明了；例证贴近日常生活，注重口语，易于理解、记诵和模仿；所有汉语词目、例词或例句均标注汉语拼音，以便读者尤其是汉语初学者掌握。全书选配15个系列160余幅彩插，帮助读者理解词义；精选《汉字书写笔顺规则》《中国历代纪元简表》《中国行政区划简表》等作为附录。

相较于第一版，新版词典在内容和形式上都有所创新和改进。新版词典以词目或例词的形式增补近百条新词语，例如“打卡”“双碳”“网课”“云计算”“人工智能”等反映时代发展的热词，以及贴近人民群众日常生活的词语。同时，新版词典还对释义进行了全面修订，丰富了释义内容，补充了语用和文化信息，对学习者更为友好。

(责编：贾文婷、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部