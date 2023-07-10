人民网里约热内卢7月9日电 （记者陈一鸣、时元皓）7月3日至7日，由中欧校友医疗健康产业协会牵头、阿斯利康支持的中国医疗企业代表团一行来到巴西，开展为期5天的跨国健康创新生态圈交流合作活动。此次访问交流活动旨在为中国企业深入了解巴西当地医疗健康领域的经营政策、营商环境、产业热点和行业生态搭建桥梁，并为中国企业出海巴西链接相关市场资源和挖掘潜在机遇。此次活动还围绕当地市场创新引入、产品推广、生态共建、数字医疗、患者服务等领域达成了多项合作。

代表团由中欧校友医疗健康产业协会会长、阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊等带队，16家覆盖制药、生物技术、疫苗、受托研究机构、器械、诊断、医疗大数据、医疗服务和资本等行业领域的中国医疗企业同行。各方期待借助此次交流访问活动，立足巴西医疗产业生态，前瞻性探索中国企业出海的全球化商业发展路径。

代表团一行受到了巴西政府部门的欢迎。巴西国家卫生监督管理局主席在巴西利亚接见代表团，双方探讨了加速中国医疗创新出海巴西、构建拉美医疗创新与产业高地的相关话题。此外，代表团会见了圣保罗州政府秘书长、经贸厅长、国际合作部长和卫生厅长等官员。阿斯利康向当地政府官员和医疗卫生系统负责人介绍了中国医疗市场前景和健康创新生态圈发展情况，多家代表团企业分别介绍了涵盖医疗供应链、疫苗技术转移、本地化生产、肿瘤检测政府合作和临床研究服务的相关投资计划。会上，圣保罗州政府全面介绍了当地的产业发展情况和营商环境政策，双方还就如何更好地促进中国企业投资并高效落地圣保罗州进行深入沟通。

此外，代表团先后访问迈瑞医疗巴西公司、坎皮纳斯州立大学、奥斯瓦尔多·克鲁兹基金会等，各方就未来有效实现中国医疗创新技术转移合作以及其他潜在合作领域进行了深入探讨并签署相关战略合作协议或合作谅解备忘录。各方致力于在未来通过将中国优质的创新成果引入巴西市场，进一步推动当地医疗产业提升和经济发展，并合力提升巴西卫生系统的效率和创新实力，促进中巴医疗产业生态圈的形成。

王磊表示，阿斯利康深耕中国三十年，在健康创新生态圈的构建之路上已经形成了一个庞大的朋友圈网络，再加上其全球资源和国际化优势，将更有力帮助中国企业链接潜在的国际市场，助力其快速建立海外‘桥头堡’。

“中欧校友医疗健康产业协会致力于整合行业资源和搭建平台，为产业赋能，为健康中国贡献力量。”中欧校友医疗健康产业协会副会长宫惠民表示，当下，中国的医疗健康产业已经进入全新发展阶段，中国医疗健康产业的企业家们要拥抱全球化的绝佳契机。本次巴西之行是代表团出海探索之旅的第一站，未来协会将借助更多跨境项目机会，助力中国医疗企业把握时代脉搏、开拓国际市场。

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