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“三江出海 一纸还乡”侨批历史文化展在泰国曼谷开幕

2023年07月10日08:54 | 来源：人民网-国际频道
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7月9日，“三江出海 一纸还乡”侨批历史文化展在泰国曼谷开幕。人民网记者杨一摄

7月9日，“三江出海 一纸还乡”侨批历史文化展在泰国曼谷开幕。人民网记者 杨一摄

人民网曼谷7月9日电 （记者张矜若、杨一）9日，“三江出海 一纸还乡”侨批历史文化展开幕式在泰国曼谷举行。活动由广东省人民政府新闻办公室指导，汕头市人民政府新闻办公室、汕头市侨务局主办，中国驻泰国大使韩志强、泰国劳工部前部长阿伦·盛信、泰国中华总商会主席林楚钦等出席开幕式。

今年是“侨批档案”入选联合国教科文组织世界记忆名录十周年纪念。联合国教科文组织前总干事博科娃在视频致辞中表示，一封侨批就是一个故事，它蕴含了华人华侨的家国情怀，展现了中华民族讲信誉、守承诺的品格，也见证了中国的经济社会发展。祝福展览圆满成功，也期待中国继续在文化遗产保护和跨文化交流中发挥重要作用。

观众在“三江出海 一纸还乡”侨批历史文化展上观赏展品。人民网记者杨一摄

观众在“三江出海 一纸还乡”侨批历史文化展上观赏展品。人民网记者 杨一摄

韩志强在致辞中表示，“侨批档案”是近百年来见证文化交流的印记，而围绕侨批档案开展的搜集、梳理、研究、展览正发挥着桥梁作用，密切中泰两国的文化交流。相信在中泰两国友好合作不断拓展、不断深化的大趋势下，汕头将以其独特的优势，在与泰国各界的交流与合作中不断取得更大成就，为中泰关系添砖加瓦，为两国人民造福。

林楚钦表示，侨批记载了我们的祖辈艰难的创业史和浓厚的家国情怀，我们不忘传承爱国爱乡的华侨文化、中华文化，无论身处何地，都要时刻心系家乡祖国的发展，同时也尽己所能在家乡投资兴业、报效桑梓。

此次展览为期两天，分为“漂洋过海 侨史源点”“特别运作 诚信经营”“家书万金 思念绵长”“情系泰国 时代印记”等4个部分，展出120幅图文展板、200余件实物展品和侨批主题影音内容及文创产品。

观众在展览现场设置的体验区手写“批信”。人民网记者杨一摄

观众在展览现场设置的体验区手写“批信”。人民网记者 杨一摄

(责编：王禹蘅、常红)

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