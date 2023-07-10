人民网华沙7月8日电 （记者禹丽敏）首届中国国际供应链促进博览会（链博会）波兰推介会日前在华沙举行，来自波兰亚洲商会、波兰投资贸易局、PTAK展览中心、千禧银行等60余名波兰机构和企业代表出席路演活动。

中国贸促会副会长于健龙通过视频致辞，他表示，链博会是中国贸促会为全球产业链供应链稳定畅通搭建的交流合作公共平台，将邀请全球相关产业链供应链各环节最具代表性、最有特色企业参展参会。中国贸促会将为全球参展商和采购商提供专业化、国际化的全链条、一站式服务。

中国贸促会副会长于健龙视频致辞。中国贸促会驻波兰代表处供图

波兰国家商会副主席卡罗丽娜在会上表示，供应链领域的双边合作大有可为，希望未来能有更多的商业机会，让两国的商务人员有更多的交流，此次链博会是一次非常好的机遇。

波兰国家商会副主席卡罗丽娜致辞。中国贸促会驻波兰代表处供图

首届链博会将于11月28日至12月2日在北京中国国际展览中心举办，主题为“链接世界，共创未来”。作为全球首个以供应链为主题的国家级展会，链博会坚持共建、共促、共享，秉持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，是一个上中下游融通、大中小企业链接、产学研用协同、中外企业互动的开放型国际合作平台。

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