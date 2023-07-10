新华社北京7月9日电（国际观察）北约黑手伸向亚太暴露丑陋居心

新华社记者

日本媒体日前报道，日本首相岸田文雄将与韩国、澳大利亚和新西兰领导人一道出席本月11日至12日在立陶宛举行的北大西洋公约组织（北约）峰会。今年5月媒体还曾披露，北约计划2024年在日本设立联络处。届时，东京联络处将成为北约设在亚洲的首个办事机构。

作为冷战时期集团对抗的产物，近年来北约持续扩张，还把黑手伸到遥远的亚太地区，谋求加强与一些亚太国家的军事安全合作。分析人士指出，北约此举暴露出其为维护美国霸权不惜破坏亚太稳定的丑陋居心。

2022年4月7日，在比利时布鲁塞尔的北约总部，北约秘书长斯托尔滕贝格在北约外长会后举行新闻发布会。（新华社记者郑焕松摄）

黑手逐步伸向亚太

冷战结束后，北约前途命运问题一直是人们讨论的焦点。但这个军事联盟并未寿终正寝，反而持续扩张，先是东扩对抗俄罗斯，现在又试图涉足亚太。

其实，早在2006年，美国就在北约里加峰会前，主张与日本、韩国、澳大利亚、新西兰等国建立伙伴关系。此举虽没有得到峰会与会方认可，但舆论认为这实际上是北约迈出了“亚太化”的进程。这些年，日韩澳新四国被北约当作其“全球伙伴”的一部分。尤其近年来，北约进一步增强对亚太地区的关注，并逐渐加大力量投射。

2021年，北约制定了“北约2030年议程”，寻求重振同盟实力，推动新的战略转型，重点转向大国竞争，还提出要积极介入全球事务特别是“印太事务”。2022年，北约马德里峰会首次邀请日韩澳新四国领导人参会。今年1月，北约秘书长斯托尔滕贝格访问亚洲，声称跨大西洋和印太地区安全紧密相连。6月，据《日本经济新闻》报道，北约将在今年夏天与日本制定完成新版合作计划，同时将与其他三国制定新的合作计划。

不过，在向亚太扩张这一问题上，北约内部也存在不同声音。法国总统马克龙已明确表示反对。他指出，如果“我们推动北约扩大势力范围和地理范围，我们将铸成大错。”法国国际问题专家多米尼克·特兰康说，北约是由北大西洋国家组成的，日本距离北约官方划定的范围“太过遥远”。

一切为了维护美国霸权

北约，名义上是跨大西洋同盟，但实际上完全由美国主导。北约染指亚太地区的行为是服务于美国维护全球霸权地位、推行其全球战略的需要。

美国近年来战略重心日益聚焦亚太地区。乌克兰危机升级以来，美国借机与日本等亚太盟友加强互动，渲染亚洲安全威胁，竭力推动北约“亚太化”。2022年，北约出台新的战略概念文件，将中国定位为“系统性挑战”。

韩国东亚研究所所长禹守根认为，近年来北约在亚太频刷“存在感”，背后最根本的动力就是要在中美博弈的大背景下遏制中国的发展势头及持续提升的国际影响力。

2022年3月24日，美国总统拜登在比利时布鲁塞尔的北约总部出席北约特别峰会后的新闻发布会。（新华社记者郑焕松摄）

但美国的霸权利益不等于盟友的利益，美国将北约引入亚太的图谋也引起不少国家警惕。特兰康指出，如果将北约的重心从北大西洋转移到亚洲，显然是将中国视为潜在的敌人，但欧洲和美国在对华问题上的立场是不一样的，欧洲人认为中国是必须合作的伙伴，而不是敌人。

印度尼西亚大学国际关系专家约恩·马哈茂迪也认为，尽管美国一直试图拉拢亚太地区国家，但很多国家并不希望成为大国争斗的棋子，“北约‘东进亚太’很难达成其所谓的结盟目标”。

威胁亚太地区稳定

回顾北约历史不难看出，冷战结束至今，北约的手伸向哪里，就会在哪里制造分裂和混乱：轰炸南联盟，以“反恐”名义发动阿富汗战争，入侵伊拉克，空袭利比亚……都给当地人民带来了沉重灾难。

1999年4月9日，在南联盟塞尔维亚共和国小城楚皮亚附近的村庄里，42岁的薇拉·米哈洛维奇站在被炸毁的房子前失声痛哭。1999年3月，以美国为首的北约军队打着“避免人道主义灾难”的旗号，公然绕过联合国安理会，对当时的南斯拉夫联盟共和国进行了78天的持续轰炸，造成2000多名无辜平民丧生。（新华社记者黄文摄）

马来西亚《南洋商报》文章说，北约作为冷战及后冷战时期的最大军事集团，是当今世界冷战思维、零和博弈、军事集团化的推手，在欧洲、中东、北非、中亚等地区的动荡中都能看到北约的身影。

分析人士指出，北约至今仍沉迷于冷战思维和集团政治，划分“我们”和“他们”，人为地分裂世界，而若将这种思维带入亚太地区，恐将严重威胁亚太地区乃至世界和平稳定。

禹守根说，在美国主导下，北约试图从大西洋继续延伸到太平洋，将集团政治和阵营对抗引入亚洲，不仅加大亚太地区安全风险，还可能打破亚太区域经济一体化进程，减缓甚至阻碍域内国家的发展，对此必须高度警惕。

泰国正大管理学院中国-东盟研究中心主任汤之敏表示，东盟国家对于北约插手亚洲一直保持警惕和担忧，认为这可能给亚太地区带来军事冲突和军备竞赛的风险，而且会迫使一些亚太国家背离其奉行的独立原则。

作为美国在亚太地区的“马前卒”，日本与北约一唱一和，甘做北约介入亚太事务的跳板。日本青山学院大学名誉教授羽场久美子认为，应该让更多日本民众了解北约带来的威胁，阻止日本政府不断强化的军事路线。（参与记者：柳丝、唐霁、毛鹏飞、陆睿、宋宇、汪奥娜、郭丹）

(责编：徐祥丽、刘叶婷)