新华社北京7月9日电 综合新华社驻外记者报道：波兰总统杜达与乌克兰总统泽连斯基9日在乌西部沃伦州卢茨克市会晤，双方表示将共同努力为乌克兰争取“最好结果”。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃8日抨击美国政府决定向乌克兰提供集束弹药，认为美国不断扩大对乌军事援助意味着美国及其盟友越来越深地介入俄乌冲突。

——据乌克兰国家通讯社9日报道，杜达当天抵达卢茨克市与泽连斯基会晤，并参加了在当地举行的第二次世界大战受害者悼念活动。泽连斯基当天在社交媒体发文说，他与杜达就维尔纽斯北约峰会有关问题进行讨论，双方同意共同努力为乌克兰争取“最好结果”。

——俄外交部网站8日发表了扎哈罗娃关于美国决定向乌克兰提供集束弹药一事的评论。扎哈罗娃认为，美国决定向乌方提供集束弹药是一种“绝望的姿态”，旨在尽量拖延俄乌冲突，是面对乌克兰“反攻”失败却又无能为力的证明。扎哈罗娃表示，美国不断扩大对乌军事援助意味着美国及其盟友越来越深地介入俄乌冲突，对此，国际社会不应无视。

——乌克兰国防部副部长马利亚尔8日在社交媒体发文，就俄乌冲突500天乌军取得的战果进行盘点。她在文章中说，273天前，乌方对克里米亚大桥发动了第一次袭击以切断俄军的后勤补给。这是乌国防部首次公开承认乌方参与了对克里米亚大桥的袭击。

——国际组织和瑞典专家8日谴责美国政府决定向乌克兰提供集束弹药。红十字国际委员会一位新闻发言人表示，集束弹药“将造成广泛的人类痛苦”，而且将导致逃离冲突的人难以返回家园。瑞典乌普萨拉大学和平与冲突研究所教授彼得·瓦伦斯滕表示，集束弹药使用的增加意味着“本已可怕的冲突继续升级并变得更加残酷”。

——据乌克兰总统网站8日报道，泽连斯基日前访问土耳其时，曾防守马里乌波尔亚速钢铁厂的5名乌方高级指挥官与泽连斯基同机返回乌克兰，其中包括“亚速营”的指挥官。有报道说，这5人是2022年9月俄乌双方大规模交换被扣押人员时俄方移交给乌方的。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫8日向今日俄罗斯通讯社表示，没有任何人告知俄方5名乌方指挥官已从土耳其回国的事情。根据有关协议，这些指挥官必须一直在土耳其停留，直到俄乌冲突结束。

——泽连斯基8日在社交媒体发布视频说，在俄乌冲突进入第500天的时候，他乘船视察了位于黑海的蛇岛。泽连斯基表示，虽然蛇岛仅仅是黑海中的一小片土地，却是乌克兰将收复每一块领土的有力证明。

——塔斯社7日援引俄农业部长帕特鲁舍夫的话报道，2023-2024农业年度（2023年7月1日至2024年6月30日），俄粮食出口量有望达到5500万吨。在2022-2023农业年度，俄粮食出口量创历史新高，达到6000万吨。（参与记者：李东旭、赵冰、和苗）

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