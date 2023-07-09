人民网迪拜7月8日电 （记者管克江、任皓宇）首届中国国际供应链促进博览会（链博会）阿联酋站路演7日在迪拜举行。

中国贸促会副会长于健龙表示，链博会是中国贸促会在新冠肺炎疫情之后为全球产业链供应链稳定畅通搭建的交流合作公共平台，将邀请全球相关产业链供应链各环节最具代表性、最有特色企业参展参会。欢迎广大企业和各界人士积极参与链博会，共享中国市场红利，拓展在华发展空间，实现双赢、多赢、共赢。

中国驻阿联酋大使馆经济商务参赞朱炼表示，在双方领导人的高度重视与大力推动下，中阿两国建立全面战略伙伴关系，双边贸易水平不断迈上新台阶。中国高度重视提升产业链供应链韧性和安全水平，致力于维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系。相信链博会这一全新平台能为中阿双边贸易合作开拓新途径，提供新机遇。

本次路演活动由中国贸促会驻海湾地区代表处主办，吸引约70名来自阿联酋经济部、沙迦投资局、迪拜经济旅游部、阿联酋国家石油公司等机构企业代表参加。

首届链博会将于11月28日至12月2日在北京中国国际展览中心举办，主题为“链接世界，共创未来”，展览总面积预计超过10万平方米，设置智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链、数字科技链、健康生活链等5大链条和现代物流等供应链服务展区。期间，将举办开幕式暨全球供应链创新发展峰会，并围绕5大链条举办5场主题分论坛，以及供需对接会、行业研讨会、新品发布会等一系列配套活动。

作为全球首个以供应链为主题的国家级展会，链博会坚持共建、共促、共享，秉持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，是一个上中下游融通、大中小企业链接、产学研用协同、中外企业互动的开放型国际合作平台。

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