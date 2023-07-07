新华社北京7月7日电（记者徐皓夫）上海合作组织在近日举行的元首理事会第二十三次会议上迎来历史性的第二次扩容。目前，越来越多国家正在申请加入“上合大家庭”。上合组织除9个成员国，还包括3个观察员国和14个对话伙伴，而其中6个对话伙伴是阿拉伯国家。

为何越来越多阿拉伯国家寻求加入上合组织？为何上合组织始终保持旺盛生命力和强劲合作动力？多名阿拉伯专家表示，上合组织始终遵循“上海精神”，在国际和地区事务中发挥重要建设性作用，在维护地区安全、促进共同发展方面作出切实贡献，正是其吸引力之所在。

这是上合组织青岛峰会期间举行的《有朋自远方来》灯光焰火艺术表演。新华社记者 李紫恒 摄

团结合作维护安全稳定

早在2017年，上合组织秘书处就与阿拉伯国家联盟驻华代表处建立联系，为阿盟成员国大使、外交使团团长举办介绍会。

随着双方合作加深，阿拉伯国家开始迈出加入上合组织的脚步。2021年上合组织杜尚别峰会上，上合组织秘书处与阿盟秘书处签署合作谅解备忘录，会议决定吸收沙特阿拉伯、埃及、卡塔尔为对话伙伴。2022年上合组织撒马尔罕峰会批准埃及、沙特、卡塔尔成为对话伙伴，巴林、阿联酋、科威特则被列入同意吸收的新一批对话伙伴。

越来越多阿拉伯国家寻求加入上合组织，反映出阿拉伯国家认同上合组织对地区和平稳定发挥的重要作用。埃及开罗大学政治学教授努尔汉·谢赫在接受新华社记者采访时说，在上合组织安全框架下，国家之间反恐合作范围更加广泛，信息交流更加便利。

上合组织自2001年成立以来，设定的关键目标和优先方向之一就是打击恐怖主义。卡塔尔大学国际关系学院教授海尔·迪亚巴特告诉新华社记者，阿拉伯国家成为上合组织对话伙伴后，可与该组织其他国家合作打击恐怖主义、分裂主义和极端主义“三股势力”，维护国家安全和稳定。

为应对阿富汗安全形势紧张，上合组织发挥上海合作组织－阿富汗联络组、阿富汗邻国协调合作机制等平台作用，凝聚支持阿富汗重建的国际合力。卡塔尔驻华大使穆罕默德·杜希米说，作为上合组织对话伙伴，卡塔尔愿与上合组织成员国一道为解决阿富汗问题做出积极努力。

沙特《利雅得报》专栏作家阿里·赫谢班发表评论文章指出：“当今世界政治格局动荡，各国迫切寻求旨在恢复国际政治稳定和巩固地区安全的组织，上合组织也在这样的国际背景下不断发展壮大。”

广阔市场带来发展机遇

闪闪发光的阿拉伯古银、挂满展厅的各色地毯……步入青岛·上合之珠国际博览中心卡塔尔馆，异域风情扑面而来，游客足不出馆便能买到阿拉伯国家特色物产。

上合组织是当今世界幅员最广、人口最多的综合性区域组织。乘着共建“一带一路”的东风，上合组织各国之间的贸易投资往来显著增多。

位于中国－上海合作组织地方经贸合作示范区的青岛·上合之珠国际博览中心。新华社记者 李紫恒 摄

位于山东青岛的中国－上海合作组织地方经贸合作示范区已常态化开行31条国际班列线路，通达上合组织与“一带一路”沿线的23个国家54个城市，与上合组织国家贸易额从2019年的8.5亿元增至2022年的81亿元。

沙特政治分析人士优素福·阿明认为，上合组织和金砖国家合作机制为各国探索发展路径提供了良机。埃及经济分析师阿姆鲁·瓦希卜表示，埃及和其他阿拉伯国家希望通过上合组织打开全球投资新窗口，期待上合组织为埃及和其他阿拉伯国家经济发展增添新动力。

中国是上合组织创始成员，也是全球第二大经济体和阿拉伯国家第一大贸易伙伴。去年，中阿贸易额已经超过4300亿美元。

利用上合示范区开放平台，更多阿拉伯国家与中国企业开展合作。由中国企业海尔智家投资的海尔埃及生态园于今年3月在埃及举行奠基仪式，该项目是海尔在中东地区落地的首个数字孪生工业园区。

沙特国际问题专家艾哈迈德·易卜拉欣日前接受新华社记者专访时表示，沙特与中国持续深化各领域合作，期待与包括中国在内的上合组织成员国进一步加深各领域特别是经贸领域的合作。

6月11日，沙特外交大臣费萨尔在利雅得举行的中阿合作论坛第十届企业家大会开幕式上致辞。新华社记者 段敏夫 摄

积极践行多边主义

当前，随着国际格局和中东局势的变化，阿拉伯国家寻求战略自主的意愿加强。埃及众议院外交事务委员会成员塞哈姆·卡迈勒认为，阿拉伯国家应拓展与其他主要国家的关系，摆脱美国等西方国家的压力。

上合组织始终践行真正的多边主义，鲜明反对霸权、霸道、霸凌，从不搞封闭排他的“小圈子”，而是主张以联合国宪章宗旨和原则为遵循，坚持共商共建共享，为完善全球治理提供多边合作的新平台、新模式。

正因为如此，上合组织受到很多阿拉伯国家欢迎。阿联酋外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬就阿联酋成为上合组织对话伙伴一事说，阿联酋作为国际社会一员，坚定支持多边主义，上合组织为组织内各国搭建合作桥梁，以实现共同目标。

黎巴嫩前外长纳西夫·希提撰文指出，上合组织的发展历程鲜明体现出世界多极化的特征，它基于各国共同利益，形成处理重大国际问题的共识，并由此加强合作，造福各方。

叙利亚中国问题专家奥马尔·米克达德认为，上合组织在积极践行多边主义、维护安全与稳定、促进合作与发展方面发挥着日益重要的全球性作用。阿拉伯国家加入这一组织，无论是对维护地区稳定，还是对推动经济发展，都有着重要意义。

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