人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

专访：对华“去风险”将令西方与机遇绝缘——访英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里

2023年07月07日20:55 | 来源：新华网
小字号

　　新华社伦敦7月7日电 专访：对华“去风险”将令西方与机遇绝缘——访英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里

　　新华社记者黄泽民

　　英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里日前在伦敦接受新华社记者专访时说，中国的发展为跨国企业提供了巨大机遇。一些西方政客推动所谓“脱钩”“去风险”，试图分裂世界，只会损害自身，使之与机遇绝缘。

　　佩里表示，无论是推动“脱钩”“去风险”，还是认为世界可以重新被割裂，都是不明智的。蒙受巨大损失的将是西方国家，他们将失去绝佳的新兴市场。未来亚洲将实现大规模创新和发展，而美欧将就此错过这一切。

　　佩里说，中国是亚洲最大经济体，在亚洲经济中占据关键地位，其他亚洲国家与中国相互依存，西方国家也应该这样做。未来世界相互联系将更加紧密，全球的面貌或将发生变化，但多边主义不会改变。

　　佩里认为，没有人可以孤立中国，“这种孤立纯粹是幻想”。他说，无论走到哪里，人们都能看到与中国有关的元素，中国企业在世界各地发展，谋求投资与创新。

　　佩里说，全球企业需要中国，它们将不断发现，进入中国市场是明智的选择。如今众多企业高管都在中国工作，积极促成各种交易，他们意识到，中国对企业的开放措施是实实在在的。中国正在为跨国公司提供诸多商业机遇，跨国公司也在利用这些机遇。

　　佩里说，中国政府经验丰富，管理方式科学有效，中国人民勤劳且有才能，这将推动中国持续向前发展。中国一直坚持互利共赢原则，各国也应采取切实措施，在互利共赢基础上推动贸易和投资往来。

　　“我们不希望看到相互争斗。对我们来说，最好是（各国）共同处理种种问题与挑战。”佩里说。

(责编：崔译戈、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部