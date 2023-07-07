新华社伦敦7月7日电 专访：对华“去风险”将令西方与机遇绝缘——访英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里

新华社记者黄泽民

英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里日前在伦敦接受新华社记者专访时说，中国的发展为跨国企业提供了巨大机遇。一些西方政客推动所谓“脱钩”“去风险”，试图分裂世界，只会损害自身，使之与机遇绝缘。

佩里表示，无论是推动“脱钩”“去风险”，还是认为世界可以重新被割裂，都是不明智的。蒙受巨大损失的将是西方国家，他们将失去绝佳的新兴市场。未来亚洲将实现大规模创新和发展，而美欧将就此错过这一切。

佩里说，中国是亚洲最大经济体，在亚洲经济中占据关键地位，其他亚洲国家与中国相互依存，西方国家也应该这样做。未来世界相互联系将更加紧密，全球的面貌或将发生变化，但多边主义不会改变。

佩里认为，没有人可以孤立中国，“这种孤立纯粹是幻想”。他说，无论走到哪里，人们都能看到与中国有关的元素，中国企业在世界各地发展，谋求投资与创新。

佩里说，全球企业需要中国，它们将不断发现，进入中国市场是明智的选择。如今众多企业高管都在中国工作，积极促成各种交易，他们意识到，中国对企业的开放措施是实实在在的。中国正在为跨国公司提供诸多商业机遇，跨国公司也在利用这些机遇。

佩里说，中国政府经验丰富，管理方式科学有效，中国人民勤劳且有才能，这将推动中国持续向前发展。中国一直坚持互利共赢原则，各国也应采取切实措施，在互利共赢基础上推动贸易和投资往来。

“我们不希望看到相互争斗。对我们来说，最好是（各国）共同处理种种问题与挑战。”佩里说。

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