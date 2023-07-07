美国昆西治国方略研究所网站7月3日刊登题为《X先生不会赞成遏制中国》的文章，作者是丹尼尔·拉里森。文章摘编如下：

今天，美国发现自己与中国的冲突正在升级，似乎马上就要对撞。华盛顿再三否认自己寻求遏制北京，但行动比言语更能说明问题。通过出口管制、增加军事开支和增加军事基地，美国旨在削弱中国的经济实力并将其困在“围墙”之内，即使这样做要冒大国冲突的风险。

这是一个危险且没有必要的政策。美国以前曾追求过军事化的“遏制”方法，其结果只能说是给世界上数百万人带来了灾难。即使是反苏联的遏制政策之父乔治·凯南（X先生）本人也后悔支持这种方法。在他的后半生中，凯南是冷战强硬派的坚定批评者，谴责传统武器和核武器的竞赛。他时常警告穷兵黩武和核战争的危险，担心超级大国正在铸下大错，再度上演1914年的愚蠢大进军。

如果凯南能够看到今天愈演愈烈的美中竞争，他肯定会对我们的国家再次走上武装对抗这条与多年前一模一样的死胡同政策感到震惊。

凯南的观点并不总是正确或者始终一致，但他具有出色的洞察力。他认识到越战的徒劳无益，但当时的政府和外交政策机构还在执着于战斗。他预见到伊拉克战争将是灾难性的并公开表示反对。他知道北约的扩张将激怒俄罗斯，不必在欧洲制造不稳定和新的分裂……

如果凯南能看到2023年的情形，他毫无疑问会对美国与日益强大的中国展开军事竞争感到沮丧。在冷战期间，他曾对爆发新的大战的危险发出过警报，他同样会对华盛顿过去几年来鲁莽地挑起大国冲突的危险做法发出警报。

我认为凯南必将反对遏制中国的政策是因为这项政策属于一种危险的、手伸得过长的战略。正如康涅狄格大学历史系教授弗兰克·科斯蒂廖拉提醒我们的，冷战后，“凯南希望美国放弃试图管理非正式帝国的努力。他认为这样的努力不仅注定失败，还会分散注意力和资源，使美国无法解决更紧迫的国内问题”。

今天，相比凯南在世时，美国对外部世界的承诺更多，精力更加分散，国内的问题也变得更加紧迫。凯南不会赞成一项会增加美国负担、让我们政府数十年无暇他顾并损害国家福利的政策，我们也不应该赞成这样的政策。

来源：参考消息网

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