新华社圣彼得堡7月6日电（记者安晓萌）中国西藏题材油画展6日在位于圣彼得堡的俄罗斯国家博物馆开展，吸引了当地众多艺术爱好者前来参观。

本次展览名为“大美至纯·西藏题材油画展”，是中国画家韩玉臣的个人画展。展览所展出的30多幅画作均取材于中国西藏地区百姓的日常生活，生动展示了当地自然风光和风土人情。

在当日举行的开展仪式上，俄罗斯国家博物馆馆长、俄罗斯前文化部副部长马尼洛娃说，文化领域的合作在俄中双边关系中占据重要地位。如今，热衷于中国文化、希望了解中国这一文明古国的俄罗斯人越来越多，希望此次展览有更多的俄罗斯人参观。

中国驻圣彼得堡总领事王文丽说，文化艺术交流对深化中俄人民友谊、增进相互理解具有不可替代的作用。类似展览有助于深化俄罗斯民众对中国文化的理解和认同，推动两国文化交流，助力两国人民友好往来。

韩玉臣生于1954年，任中国艺术研究院特聘研究员、俄罗斯列宾美术学院荣誉教授。近年来，韩玉臣先后数十次深入藏区采风写生，创作了上百幅油画作品，真实展现了少数民族地区生活风貌。

此次展览由俄罗斯国家博物馆主办，俄罗斯《龙报》协办，展期持续至8月13日。

(责编：于洋、崔越)