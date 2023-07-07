人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国画家个人画展走进俄罗斯国家博物馆

2023年07月07日13:25 | 来源：新华网
小字号

新华社圣彼得堡7月6日电（记者安晓萌）中国西藏题材油画展6日在位于圣彼得堡的俄罗斯国家博物馆开展，吸引了当地众多艺术爱好者前来参观。

本次展览名为“大美至纯·西藏题材油画展”，是中国画家韩玉臣的个人画展。展览所展出的30多幅画作均取材于中国西藏地区百姓的日常生活，生动展示了当地自然风光和风土人情。

在当日举行的开展仪式上，俄罗斯国家博物馆馆长、俄罗斯前文化部副部长马尼洛娃说，文化领域的合作在俄中双边关系中占据重要地位。如今，热衷于中国文化、希望了解中国这一文明古国的俄罗斯人越来越多，希望此次展览有更多的俄罗斯人参观。

中国驻圣彼得堡总领事王文丽说，文化艺术交流对深化中俄人民友谊、增进相互理解具有不可替代的作用。类似展览有助于深化俄罗斯民众对中国文化的理解和认同，推动两国文化交流，助力两国人民友好往来。

韩玉臣生于1954年，任中国艺术研究院特聘研究员、俄罗斯列宾美术学院荣誉教授。近年来，韩玉臣先后数十次深入藏区采风写生，创作了上百幅油画作品，真实展现了少数民族地区生活风貌。

此次展览由俄罗斯国家博物馆主办，俄罗斯《龙报》协办，展期持续至8月13日。

(责编：于洋、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部