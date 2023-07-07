新华社北京7月7日电 日本东京都政府6日说，围绕驻日美军承认曾泄漏含有机氟化合物的泡沫灭火剂一事，东京都政府要求日本中央政府提供更多详细信息。截至上月底，东京已有17个地区的地下水检测出有机氟化合物超标。

东京都政府5日发布的新闻资料显示，经由日本防卫省获知，驻日美军承认横田基地曾在2010年至2012年期间发生3起泡沫灭火剂泄漏事件，但否认泄漏到基地外。这些灭火剂含有对人体有害的全氟和多氟烷基物质（PFAS）。

横田基地距离东京市中心大约40公里。针对东京地下水疑受污染问题，东京都政府去年开始对所辖全部区域的地下水展开调查。

这是2022年6月19日在日本东京拍摄的美军横田基地资料照片。新华社记者张笑宇摄

截至6月底，东京已有17个地区的地下水检测出全氟和多氟烷基物质超标，包括涩谷区、世田谷区、立川市、调布市和多摩地区等。

东京都知事小池百合子6日告诉媒体记者，东京都政府希望日本中央政府能提供美军泡沫灭火剂泄漏的详细信息，包括具体地点、泄漏量等，同时调查、分析和评估其对地下水的影响，并对外公布。

这是2022年6月19日在日本东京拍摄的美军横田基地资料照片。新华社记者张笑宇摄

京都大学环境卫生学副教授原田浩二多次指出，如果长期大量饮用受污染的水，可能影响生殖健康和儿童生长发育，甚至引发乳腺癌、前列腺癌等疾病。

按他的说法，日本其他地区也可能存在全氟和多氟烷基物质残留问题，日本政府应就此展开全面调查。

驻日美军基地此前多次被曝在冲绳等地“放毒”，涉嫌污染土壤和地下水。不过，由于日方声称没有权限进入驻日美军基地调查，受污染地区周边居民只能忍气吞声。（张旌）

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