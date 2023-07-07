新华社阿根廷伊瓜苏港7月6日电 （国际观察）坚定主张公平贸易 南共市国家呼吁减少对美元依赖

新华社记者王钟毅

南方共同市场（南共市）第62次首脑会议日前在阿根廷北部伊瓜苏港闭幕。此次会议聚焦自贸协定谈判等经贸议题，为减少对美元的依赖，巴西、阿根廷、巴拉圭和乌拉圭等南共市成员国领导人呼吁在成员国之间使用本币结算。

分析人士指出，随着世界多极化不断推进，包括南共市成员国在内的拉美国家越来越不愿被西方特别是美国霸权所左右。进一步团结域内国家，推动区域经济一体化，寻求更公平贸易、更独立自主的发展道路成为该地区国家共识。

自贸协定谈判是本次会议的重要议题，南共市国家反对欧盟单方面对南共市-欧盟自贸协定提出附加条件的呼声受到广泛关注。

南共市与欧盟2019年达成自贸协定后，自贸协议文本进入最终审议阶段。今年3月，欧盟提出附加条件，要求南共市国家向欧盟出口的产品符合欧盟环保要求，否则将面临制裁。

巴西总统卢拉承诺，将在巴西今年下半年担任轮值主席国期间完成南共市-欧盟自贸协定谈判，但他明确反对欧盟对自贸协定单方面增加条件，他说“合作伙伴不会在不信任和威胁制裁的基础上开展谈判，南共市必须迅速对此作出有力回应”。

阿根廷总统费尔南德斯表示，南共市国家应推进产业升级，力争以工业品出口国而非原料出口国的角色与世界市场进一步融合。

阿根廷天主教大学教授帕特里西奥·朱斯托认为，欧盟单方面对南共市-欧盟自贸协定提出附加条件，反映出欧盟的贸易保护主义做法。欧盟提出的环保问题只是一个幌子，其目的是保护欧盟内部农业生产者和能源矿产公司的利益，而农产品和能矿开采领域正是南共市国家较为有优势的部分，且均与环境议题相关。

自贸协定谈判议题之外，减少美元波动对拉美国家的影响，在区域层面推动一体化进程，实现地区协同发展，同样成为各方关注焦点。

长期以来，拉美国家发展受制于美元霸权。近年来，美联储极端货币政策导致拉美各国普遍出现高通胀、高债务，输入性金融风险明显加大，依赖美元所产生的多种弊端让各国感受深刻，呼吁降低对美元依赖的呼声在拉美国家中不断高涨。

2008年，巴西和阿根廷在进出口贸易中使用本币结算，不再使用美元作为中介货币。在此次南共市首脑会议上，与会各方表示同意开展相关研究，以进一步推动南共市国家间的贸易本币结算。

巴拉圭财政部长奥斯卡·利亚莫萨斯认为，使用本币结算有助于南共市成员国经济稳定，推动南共市国家间贸易发展。

阿根廷经济部长马萨表示，南共市国家在全球食品和能矿领域具有重要地位，加强经济一体化有利于南共市国家在未来国际经济格局中发挥更重要作用。

今年1月，巴西和阿根廷两国领导人曾表示，两国正研究发起南美洲共同货币。创建南美洲共同货币的倡议，显示出拉美主要经济体寻求推动地区经贸发展与融合、促进地区一体化、减少对美元依赖的意愿。

卢拉在此次南共市首脑会议上指出，南共市国家的贸易往来使用共同货币进行结算将有利于降低交易成本，促进区域一体化。

朱斯托认为，实现南共市国家间贸易采用本币结算，乃至未来使用南美洲共同货币结算仍存挑战，但本次首脑会议已充分显示出南共市对加强区域一体化和减少对美元依赖的决心。

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