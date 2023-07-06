人民网曼谷7月6日电 （记者章念生、刘慧）7月6日，由杭州第19届亚组委宣传部主办，泰国中华总商会、泰中侨商联合会协办的杭州亚运主题座谈交流会在泰国曼谷举行。亚组委执行秘书长、杭州市副市长陈卫强，亚组委宣传部部长、杭州市委宣传部副部长许德清，亚组委竞赛部部长朱启南，亚组委外联部副部长徐剑锋，以及泰国中华总商会主席林楚钦，泰国潮州会馆永远名誉主席黄迨光，泰中侨商联合会主席邝锦荣等泰国商会代表，当地媒体和有关机构负责人等出席了本次座谈交流会。

杭州亚运主题座谈交流会会场。人民网记者 刘慧摄

林楚钦代表泰国侨界对杭州亚组委一行表示热烈欢迎。他说，杭州是一个让人心生温暖的城市、一座充满机会的城市。今年下半年在中国杭州举办的亚运会，一定会给这座城市注入新的活力，提升这个城市的国际化水平和知名度。海外华侨华人祝亚运会圆满成功。

座谈会上，陈卫强介绍了亚运会筹办情况，包括亚运会筹办进展、场馆基本情况、赛事竞赛看点、国际交流情况等，传递“我们准备好”的信心和承诺。与会嘉宾围绕“亚运城市”办赛经验、中泰体育文化交流、杭州城市特色以及侨界如何参与助力亚运等进行交流探讨。

泰国浙江商会会长祁晓云受泰国华侨华人和驻泰各级商会机构委托发出倡议，用好“朋友圈”，搭建“连心桥”，当好“东道主”，华侨华人群体将积极传播亚运声音，促进国际体育文化交流，以各种方式参与服务盛会，为“中国特色、亚洲风采、精彩纷呈”的体育文化盛会贡献力量。

泰国浙江商会会长祁晓云受泰国华侨华人和驻泰各级商会机构委托发出倡议，华侨华人群体将积极助力亚运会举行。人民网记者 刘慧摄

座谈会现场，杭州亚运会奖牌“湖山”、火炬“薪火”及亚运主题展板吸引了与会嘉宾驻足欣赏，亚运形象宣传片《弄潮》以及不同风格的亚运推广曲轮番播放，营造了浓浓的亚运氛围。

7月8日，亚奥理事会第42届全体代表大会将在泰国曼谷举行，杭州亚组委将向大会陈述亚运会准备情况，并受邀在会场设置富于特色的亚运展区，展示奖牌、火炬、亚运颁奖礼服装，吉祥物“琮琮”“宸宸”“莲莲”也将来到曼谷与中外嘉宾互动。

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