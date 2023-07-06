新华网上海7月6日电（徐琰）由中国外文局国际传播发展中心主办、上海大学协办的“新发展理念与中国式现代化”国际青年对话会5日在上海举行。来自中国、俄罗斯、西班牙、巴基斯坦、阿根廷等12个国家的17位青年参加了此次活动，并分享了心得体会。

来自甘肃政法大学俄罗斯籍教授奥莉娅来中国已有14年，一直关注着中国的发展。她说，在中国共产党的领导下，中国正通过新发展理念逐步实现中国式现代化，并以开放的姿态与世界各国合作共赢、共创未来。

国际传播机构“东声”阿根廷籍研究员莱昂德罗·卡萨雷特认为，每一个国家都应找到属于自己的发展模式，适应自己的现实、文化和历史。发展中国家不是必须要照搬发达国家的经验，而是可以走适合自身国情的道路。中国证明了这一点。

香港优源有限公司总裁李耀辉表示，内地的现代化进程给香港以及香港中小企业带来很多机遇。近年来，在上海举办的中国国际进口博览会给他们提供了优质平台。伴随着“一带一路”建设的推进，中国式现代化会进一步向纵深方向发展，会带来更多发展机遇。

中国外文局国际传播发展中心副主任范大祺在致辞时表示，青年是事业发展的活力源泉，世界的未来属于青年一代。中国已成为世界上最为开放、包容的国家之一，欢迎全世界的青年朋友走进中国、感知中国，希望国际青年朋友与中国同行，做中国式现代化的见证者与参与者。

此次对话会是“新发展理念与中国式现代化”国际青年参访交流对话活动的一部分。7月4日至5日，国际青年们分别走访了中国（上海）自由贸易试验区、上海城市规划展示馆、中共一大纪念馆、长宁区虹桥街道等地，亲身感受中国式现代化的发展成就，体验上海这座城市的传统与现代。

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