新华社联合国7月5日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军5日在安理会儿童与武装冲突公开会辩论会上发言时表示，保护儿童免受伤害是冲突当事方必须履行的国际法义务。中方呼吁各冲突当事方严格落实安理会决议，杜绝一切可能伤害儿童的无差别袭击和暴力行为。

张军说，制止严重侵害行为是最直接的保护。中方呼吁各冲突当事方杜绝在人口密集地区使用爆炸性武器，杜绝对侵犯儿童权利者有罪不罚。中方鼓励相关国家在冲突后建设和平过程中，优先保障儿童等弱势群体权益。

张军表示，实现持久和平是最根本的保护。国际社会要共同推动冲突各方以和平方式化解矛盾、消弭战祸，为儿童提供安全的成长环境。在此过程中，要充分尊重冲突当事国的主权和主导权，支持当事国人民自主探索符合本国国情的制度和发展道路，避免外部强加解决方案。

张军强调，支持儿童全面发展是最长效的保护。中方呼吁传统援助方加大紧急援助力度，帮助亟需人道援助的儿童化解燃眉之急。国际社会要帮助当事国政府采取有效措施，切实保障冲突中儿童的基本生活需求和受教育机会。要加大针对冲突中儿童的医疗卫生投入，重视心理健康支持，特别是帮助儿童抵御极端恐怖思想的侵蚀。联合国儿童基金会和有关机构应切实履行好所担负的责任。

联合国秘书长儿童和武装冲突问题特别代表比希尼娅·甘巴当天在辩论会上介绍了关于冲突中的儿童境况的最新报告。她说，去年在战争和冲突中受到严重侵害的儿童共计27180人，创经联合国核实数字的历史新高。她呼吁国际社会采取坚决行动，保护面临死亡、征募、强奸和其他恐怖风险的儿童。

甘巴说，经联合国核实，在2022年战争期间，有18890名儿童遭到严重侵害，其中约8630人被杀害或致残，7622人被征募参战，3985人被绑架。这三个数字均创历史新高。

甘巴说，儿童在空袭、交火或直接攻击中遭遇爆炸性武器和实弹的袭击死亡或受伤。在很多情况中，儿童是战争遗留爆炸物的受害者。甘巴说：“我们必须付出更多努力，预防和保护我们的儿童免受武装冲突的蹂躏。”

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