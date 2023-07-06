新华社布宜诺斯艾利斯7月5日电 专访：“去风险”和“脱钩论”一样无益于全球发展——访阿根廷布宜诺斯艾利斯大学研究员布斯特洛

新华社记者王钟毅

阿根廷布宜诺斯艾利斯大学研究员圣地亚哥·布斯特洛日前接受新华社记者专访时表示，部分美西方政客近期炒作的所谓对华“去风险”与“脱钩论”相比只是说辞上的变化，其遏制中国的最终目标没有改变，“去风险”和“脱钩论”一样无益于全球发展。

布斯特洛表示，“去风险”看起来比“脱钩”柔和，这种说辞的变化实际上表明，西方政客认为与中国“脱钩”已经是不可能实现的事情。换句话说，“脱钩论”不得人心。

“部分政客需要一个对华关系的新说辞，于是他们编出了‘去风险’这个词，”布斯特洛说，“但‘去风险’和‘脱钩’的根本目的一样，都是遏制中国发展。”

布斯特洛认为，“去风险”与“脱钩”的主要区别在于，“脱钩论”鼓吹全面切断与中国的经济联系，而“去风险”则是要在一些关键领域限制和干预对华合作。

他表示，从“脱钩论”到“去风险”，美西方发起了一系列违反世界贸易组织规则和国际惯例的单边贸易措施，对全球贸易体系造成破坏，降低了全球生产体系的效率。美西方正在破坏的这套贸易体系是当年由他们自己主导建立的，其行为不仅对全球供应链产生负面影响，也使得美国等发达国家的全球公信力持续下降。

布斯特洛认为，美西方的根本目的是维护其地缘政治利益和在国际体系中的霸权地位。为此，他们抛出“去风险”等论调，破坏全球发展的共同利益。

“以全球能源转型为例，中国是全球电动汽车电池、太阳能电池板等关键产品的重要供应方，”他说，“如果美西方的‘去风险’波及到这个领域，世界上很多国家的能源转型以及碳达峰碳中和的目标就难以实现，全人类的共同利益将遭受损害。”

布斯特洛说，美西方应放弃单边主义和霸权主义做法，放弃在国际政治经济环境中制造混乱，放弃“脱钩”和“去风险”这类不负责任的说辞和做法。各国人民希望看到的，是一个和平、稳定和发展的世界。

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