新华社北京7月6日电 7月4日，国家主席习近平致电朱利叶斯·马达·比奥，祝贺他当选连任塞拉利昂共和国总统。

习近平指出，中国同塞拉利昂友谊源远流长。近年来，两国政治互信持续增强，务实合作成果丰硕，在国际事务中密切配合。我高度重视中塞关系发展，愿同比奥总统一道努力，相互支持，团结协作，推动中塞全面战略合作伙伴关系不断发展，更好造福两国人民。

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