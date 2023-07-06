新华社东京7月6日电（记者钱铮）日本东京都政府5日公布，位于东京多摩地区的美军横田基地2010年至2012年间共发生3起含有机氟化合物的泡沫灭火剂泄漏事件。

此前，横田基地被怀疑是导致多摩地区居民血液中有机氟化合物超标的污染源，东京都和基地周边市町政府要求日本政府调查分析泄漏对地下水的影响。

东京都政府5日发布的新闻资料显示，东京都和基地周边市町政府4日经由防卫省获悉，美军横田基地内于2010年1月、2012年10月、2012年11月曾发生3起泡沫灭火剂泄漏事件。不过美方表示，泡沫灭火剂未泄漏到基地外。

由东京都和基地周边市町政府组成的联络协议会5日要求日本政府尽快提供泄漏地点、泄漏量等详细信息，并负责调查、分析和评估泡沫灭火剂中的全氟和多氟烷基物质（PFAS）对地下水的影响。

联络协议会的请愿书写道，很多东京都居民对PFAS的健康影响抱有不安，有必要尽早消除这种不安。而本次泄漏信息的提供距泄漏发生已经过去相当长时间，未及时提供信息难免招致基地周边居民的不信任。

围绕多摩地区自来水水源疑被PFAS污染的问题，今年6月公布的一项血检结果显示，当地居民血液中检出较高浓度的PFAS。负责分析血检结果的专家表示，主要原因是该地区的自来水受污染，污染源可能是附近的美军横田基地。

PFAS包括全氟辛烷磺酸和全氟辛酸等，广泛应用于多种工业产品。由于这类化学物质难以降解，会在环境和人体中累积，通常又被称为“永久性化学物”。此前研究发现部分PFAS与严重健康问题有关。

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