“世界遗产 大丝绸之路展”发布会现场。人民网 许可摄

人民网东京7月6日电 （孙璐、许可）5日，由东京富士美术馆、朝日新闻社主办的“世界遗产 大丝绸之路展”记者发布会在东京日中友好会馆举行。日本前文化厅长官青柳正规、中国驻日本大使馆文化处公使衔参赞陈诤、富士美术馆馆长五木田聪、东京中国文化中心主任罗玉泉、株式会社黄山美术社社长陈建中以及中日媒体代表等近百人参加了发布会。

主办方代表、富士美术馆馆长五木田聪致辞。人民网 许可摄

主办方代表、富士美术馆馆长五木田聪在致辞中指出，今年是富士美术馆成立40周年，也是《日中和平友好条约》缔约45周年。为纪念这一重要历史节点，我们策划了此次展览，这也是日本时隔18年后再次举办大型丝绸之路展览，希望大家能有机会亲眼鉴赏珍贵的历史珍品。

展览名誉顾问、日本前文化厅长官青柳正规致辞。人民网 许可摄

展览名誉顾问、日本前文化厅长官青柳正规在致辞中强调了文化交流的重要性。他指出，文化交流是人类发展的重要动力，日本文化在与其他国家的文化交流过程中得以持续发展，希望此次展览能成为日本孕育新文化的契机。

中国驻日本大使馆文化处公使衔参赞致辞。人民网 许可摄

中国驻日本大使馆文化处公使衔参赞陈诤致辞时表示，在《中日和平友好条约》缔约45周年这一值得纪念的年份举办此次展览具有重要意义。丝绸之路是世界文明交流、融合、互鉴的历史印记，是中国包容开放的伟大壮举。两千多年的交往历史证明，只要坚持团结互信、平等互利、包容互鉴、合作共赢，不同种族、不同信仰、不同文化背景的国家完全可以共享和平，共同发展，谱写出千古传诵的友好篇章。2013年，中国政府提出“一带一路”倡议，呼吁在新时代大力发扬丝绸之路精神，实现互利共赢。希望两国人民以此次展览为契机，重温友好初心，推动中日关系行稳致远，共同构建人类命运共同体。

富士美术馆文艺部长平野贤一介绍展览内容。人民网 许可摄

富士美术馆文艺部长平野贤一在当天的发布会上向与会各界介绍了本次展览的具体内容。他提到，“丝绸之路：长安—天山廊道的路网”于2014年入选联合国科教文组织的《世界遗产名录》，本次即将在富士美术馆举办的展出活动是丝绸之路入选《世界遗产名录》以来，在中国境外落地的第一个大型展览。展览汇聚了来自洛阳、西安、兰州、敦煌、新疆等地27所博物馆及研究机构收藏的240件丝绸之路相关珍品，其中很多展品属于首次在日本公开展出。

主办方与嘉宾合影。人民网 许可摄

据悉，本次展览将于9月16日至12月10日在东京富士美术馆举办，并计划于2024年1月至2025年2月，在福冈、爱媛、冈山、京都等地进行巡回展览。

“世界遗产 大丝绸之路展”海报。东京富士美术馆供图

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