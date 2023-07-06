新华社哈瓦那7月5日电（国际观察）把反恐做成“生意”——起底美国海外“黑狱”践踏人权

新华社记者

走出关塔那摩监狱大门，阿富汗人哈吉·加利卜终于重见天日。一句话在他脑海中不停回响：“抱歉，你已被证明是无辜的，对美国没有威胁。”

那天是2007年3月1日。整整4年的无故关押后，加利卜只得到这句轻描淡写的道歉，再无其他。

古巴关塔那摩湾美国海军基地的美军监狱20多年来不断曝出丑闻。今年6月26日，联合国特别报告员菲奥努拉·尼·伊兰在首次获准查看了该监狱后，在美国纽约联合国总部对媒体表示，狱中在押人员仍在遭受“残忍、非人道、侮辱性”的对待，监狱存在结构性缺陷和系统性任意关押行为。

多年来，美国以所谓“反恐战争”为由，在至少54个国家和地区设立秘密监狱规避司法管辖，一些西方媒体将这些秘密监狱称为“黑狱”。美军利用它们非法拘押所谓“恐怖嫌疑人”，大搞刑讯逼供。关塔那摩监狱只是“黑狱”的冰山一角。美国布朗大学沃森国际和公共事务研究所“战争代价”研究报告指出，“9·11”事件后，美国先后拘禁数十万人，仅在伊拉克就关押超过10万人。

抓捕：在锻炼时、在旅行期间、在大学报到途中……

现年59岁的加利卜永远忘不了2003年2月26日的那个清晨，身为阿富汗楠格哈尔省加尼希勒地区警方负责人的他突然被美军抓捕。

“我记得那天早上大概6点钟，我刚做完晨祷，还没吃早饭，就和同事一起到操场上锻炼身体。突然间，美国飞机和直升机在我们头顶盘旋，美军坦克将我们包围。”加利卜告诉新华社记者。接着，美军士兵抓住他，对他拳打脚踢。

美国国防部2005年1月14日发布的文件显示，加利卜并非“基地”组织或阿富汗塔利班成员。然而，他仍被继续关押在关塔那摩监狱，直到2007年才被释放。当加利卜回到阿富汗，发现家人都已去世，只剩下一个空荡荡的家。“我至今仍生活在痛苦中。”他说。

与加利卜有同样遭遇的人还有许多。曾被关塔那摩监狱关押的约780人中，只有不到20人最终被正式起诉，大批无辜者被无端关押，惨遭酷刑，最终却连一个解释都得不到，更遑论赔偿。

穆罕默德·萨吉尔是曾被关押在关塔那摩监狱的70多名巴基斯坦人之一。2001年美国发动阿富汗战争，萨吉尔当时在阿富汗旅行，被美军抓捕后送到关塔那摩监狱，最终因没有证据证明他与恐怖活动有关，才被释放，但生活再也无法回到从前。“被捕前，我有一家木工店，有自己的机器，生意很好。当我被抓走后，我的家人陷入了困境，不得不变卖家产来维持生计。”萨吉尔对新华社记者说。

年轻的伊拉克小伙阿拉·卡里姆·艾哈迈德的遭遇同样令人扼腕叹息。20年前，刚被大学录取的艾哈迈德与家人一起乘车去学校报到。当艾哈迈德停车去捡掉落的东西时，旁边的美军突遭爆炸袭击。“我当时还穿着校服，根本不可能是我干的。”但美军在毫无证据的情况下就抓走了艾哈迈德，他的大学生活还没开始便戛然而止。

艾哈迈德在多所监狱被关押过，包括臭名昭著的阿布格里卜监狱，过了两年半才被释放。在接受新华社记者采访时，艾哈迈德卷起袖口和裤脚，手铐和脚镣长期摩擦皮肉留下的疤痕，至今清晰可见。

酷刑：水刑、殴打、剥夺睡眠……

与无端抓捕相伴的，是无尽的酷刑。

刚被抓时，加利卜被美军关押在楠格哈尔省首府贾拉拉巴德机场的地下室。“他们把我的手绑起来，把我的头反复按进装满水的桶里。”几天后，他被押往位于阿富汗首都喀布尔以北约40公里的巴格拉姆监狱。由于不断曝出虐囚丑闻，这座美军监狱也被媒体称为“阿富汗的关塔那摩”。2002年12月，两名在押人员在一个星期内相继被美军虐待致死。

几个月后，加利卜被押上美军飞机，飞往关塔那摩。进入监狱后，他和其他人一样，被强行脱去衣物，由美军士兵用水管冲洗身体，还被强迫剃光头发、胡子和眉毛。加利卜被关在1.5米见方的狭小空间内，里面只有两个桶，一个用来上厕所，一个盛放饮用水。

酷刑是每个被关押者都无法逃脱的噩梦，水刑、剥夺睡眠……“他们不让我们睡觉、祈祷或说话。如果我们试图祈祷或说话，他们就会殴打我们，或者勒住脖子让我们失去知觉。”萨吉尔告诉新华社记者。

令人闻之色变的水刑是将受刑者绑在倾斜的板子上，头低脚高，用一块布盖住脸，然后向布上浇水，从而使人呼吸困难乃至窒息。受刑者会将水吸进胃、气管和肺中，造成呕吐、痉挛、失禁，感受如同溺水，极度痛苦。水刑可以给人带来强烈的濒死感，并持续很长时间。

美国司法部一份文件显示，受刑者遭受水刑之后有问必答，碰到不知道的问题都会编造谎话以避免受刑，甚至不惜“背黑锅”，承认一些自己没做过的事。

美军2002年在不属于美国领土的关塔那摩设立监狱，用以关押“9·11”事件后美军在全球反恐行动中抓捕的嫌疑人，以此规避美国国内法律的约束。关塔那摩监狱由此成为美国肆意践踏人权的法外之地。古巴共产党中央机关报《格拉玛报》国际版周刊主编劳尔·卡波特指出，关塔那摩监狱的一些在押者迫于严刑拷打，为求自保而编造口供。许多人被长期关押，没有得到公正合法的审判，身体健康受到摧残。

把“黑狱”做成“生意”

关塔那摩监狱目前关押人数已减少至约30人。据报道，美国纳税人每年要为关押这几十人支付约5.4亿美元。这或许正是美国政府多年来一直宣称要关闭关塔那摩监狱却始终无法做到的一个重要原因——有人将这些“黑狱”做成了一门“生意”。

系统性地“抓良冒功”，动用冠以“强化审讯技术”名号的酷刑手段，逼迫在押人员承认莫须有的罪名，以此来“刷业绩”，获取巨额经费，这就构成了一条黑色的利益链。

美联社曾报道，美国中央情报局在一些国家与当地部族串通，后者把所谓的“嫌疑人”以每人3000美元至2.5万美元的价格“卖给”美方，帮助中情局批量制造“反恐业绩”。中情局还向美国米切尔-杰森联合公司先后支付约8000万美元，以“设计酷刑”。就连美国媒体都提出质疑，关塔那摩监狱已变成一些中情局官员的“取款机”。

20多年来，尽管媒体不断曝光各种丑闻，没有一名美国官员因策划、授权或实施秘密拘捕和酷刑而被追究责任。2020年，国际刑事法院裁定，批准对塔利班、阿富汗安全部队、美国军事和情报人员在阿富汗所涉战争罪和反人类罪展开调查。该法院时任首席检察官法图·本苏达曾表示，有足够证据表明美方人员于2003年至2004年在阿富汗有对在押人员施行虐待、侵犯个人尊严等行为。随后，美国政府对包括国际刑事法院首席检察官在内的多名官员实施经济制裁和入境限制。2021年，针对联合国禁止酷刑委员会提出中情局海外“黑狱”滥用酷刑等问题，美国政府以保密为由拒绝披露相关信息。

联合国特别报告员尼·伊兰日前强调，美国政府必须对其在关塔那摩监狱所有违反国际法的行为负责，向所有受害者道歉、救助、赔偿，并保证不再重复同样的错误。

伊拉克大学法学教授纳吉布·朱布里对美国的罪恶行径深恶痛绝：“美国自诩‘民主灯塔’，号称给世界各国人民带去‘自由’和‘人权’。然而，它的口号被它的侵略行径和美军令人发指的罪行狠狠打脸。美国的所作所为公然侵犯人权，违反国际法、《联合国宪章》和《日内瓦公约》。美国在海外设立了关塔那摩、巴格拉姆、阿布格里卜等诸多臭名昭著的监狱，其中绝大多数被关押者都是无辜的，他们遭受酷刑、羞辱、饥饿甚至性侵。这些监狱就是‘黑狱’，因为那里根本没有法律和人权，美军在那里肆意妄为。”（参与记者：陈璐、李良勇、邹学冕、董亚雷、凡帅帅、蒋超、朱婉君、孙丁，报道员：穆罕默德·阿里亚 贾米勒·巴蒂）

(责编：于洋、徐祥丽)