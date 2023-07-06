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中国常驻联合国副代表呼吁发挥文化赋能可持续发展的作用

2023年07月06日15:06 | 来源：新华网
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新华社联合国7月5日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵5日呼吁国际社会充分发挥文化赋能可持续发展的作用，加强文化政策同发展政策的联通对接，提高发展的文化内涵，促进文化更好融入2030年议程，让文化为可持续发展提供更多新的突破口和增长点。

戴兵在第77届联大“文化与可持续发展”高级别互动对话会上表示，文化是发展的重要推动力。文化要素在优质教育、经济增长、性别平等、可持续社区等多个可持续发展目标中均有体现，充分说明国际社会高度重视文化对经济社会发展的促进作用。

他说，要推进文化与旅游、科技等产业深度融合，聚焦数字化网络化智能化，促进传统文化产业升级改造，推动文化产业成为支柱性产业，实现文化产品和服务供给多元化，提升公共文化服务质量和水平，让全体人民共享发展成果。

戴兵表示，要秉持合作共赢、共建共享理念，构建全球文化交流合作新框架，通过开展音乐、美术、演艺、图书馆和文化遗产等领域务实合作项目，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，增进民心相通，为各国共同发展凝聚深厚精神力量。

戴兵说，中国领导人提出全球文明倡议，倡导尊重世界文明多样性，弘扬全人类共同价值，重视文明传承和创新，加强国际人文交流合作。中方愿同各国一道，通过“文化丝路”等合作机制，共同落实全球文明倡议，为全球发展繁荣注入新动力，携手促进人类文明进步。

(责编：于洋、徐祥丽)

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