巴西总统卢拉在巴西东西铁路项目开工仪式上发表致辞。人民网记者 宋亦然摄

人民网伊列乌斯7月4日电 （记者宋亦然）当地时间7月3日上午，由中铁十局巴西有限公司参与建设的巴西东西铁路在铁路最东端巴伊亚州伊列乌斯市举行正式开工仪式，巴西总统卢拉出席并致辞。巴西交通部长雷南、巴西矿产和能源部长西尔韦拉、巴西巴伊亚州州长朱尼奥尔、欧亚资源集团总裁宋本及中铁十局集团有限公司总经理李海峰等出席仪式。

巴西东西铁路全长约1500公里，建成后运输货物可达6000万吨，是连接巴西内陆和沿海交通运输的大动脉。项目建成后将极大促进巴西东西部的交通和物流，助力巴西中西部采矿业、农业和其他行业发展。

巴西总统卢拉在致辞中说，建设一条连接东西的铁路是巴伊亚州人民长久以来的愿望，可以产生更多就业，也推动经济增长。

巴伊亚州州长朱尼奥尔表示，项目开工是巴伊亚州历史上的一件大事，该项目的顺利施行将极大改善巴伊亚州人民生活水平，对巴伊亚和巴西的社会经济发展至关重要。 中铁十局总经理李海峰表示，中铁十局将充分履行央企职责使命，以高标准、可持续、惠民生为目标全力建设好巴西东西铁路项目。

中铁十局巴西FIOL铁路项目经理银小豪表示，项目团队的全体工作人员必将不辱使命，以实际行动为新时代中巴友谊作出贡献。

在项目开工仪式上，巴西总统卢拉还见签了中铁十局与欧亚资源集团（ERG）战略合作协议，以及中钢国际巴西公司与欧亚资源集团战略合作协议。

据悉，此次中铁十局承建第一段（537公里）的第一标段（L0TE1)，全长126公里，项目建设工期36个月，目前已经开工。

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