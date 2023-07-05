广州海珠国家湿地公园园景，公园地处城市中心，背景可见广州塔的塔顶。人民网 宁玉瑛摄

人民网广州7月4日电 （蔡海若、宁玉瑛）“在广州城市中心，能打造这样一个湿地公园，非常难能可贵。”来自越南国会电视台的记者阮春寅在参观完广州海珠湿地公园后向人民网记者感叹道。

2023澜沧江—湄公河合作媒体主题采访活动6月30日参访了由保利发展控股运营服务的广州海珠国家湿地公园、广州塔公共服务项目以及保利发展控股项目保利天瑞。澜湄记者团纷纷点赞广州城市中心的品质社区、旅游景区运营、社会基层治理等公共服务领域的实践与创新。

广州海珠国家湿地公园占地16500亩，总面积相当于3个纽约中央公园、4个伦敦海德公园，被誉为“广州绿心”。海珠湿地的前身是万亩果园。经过十年持续生态修复和湿地生境再造，海珠湿地蜕变成水清、花香、鸟欢的全民共享绿意空间。园区在资源管护、生态监测等领域的创新升级给外媒记者们留下深刻印象。

“在高楼林立的广州市中心能拥有如此布满花草树木的湿地公园，我感到很惊讶。”泰国民族电视台记者尚猜·巴提瓦达纳翁自进入园区后就未停歇手中的相机快门，赞叹连连，“海珠湿地生态监测系统可以实时掌握园区的生物、环境和客流情况，我看到了这其中为了平衡自然环境与人类活动之间所作出的努力。”

随后，澜湄记者团还走访了广州塔景区。广州塔位于广州城市新中轴线与珠江景观轴交汇处，是中国第一、世界第三的旅游观光塔，也是极具代表性的广州文化地标。

来自缅甸瑞丹伦媒体集团总经理散迎昂在参观后对人民网记者说：“这是我第一次来到广州。广州塔景区为市民提供了非常好的锻炼、休闲场，整洁、安全、有序。”

在保利发展打造的人文社区标杆项目保利天瑞，澜湄记者团在建筑、园林、茶艺等元素中沉浸式感受中国传统文化魅力，以及新中式人文社区所传递的居住理念

澜湄六国是山水相连的友好邻邦，广州则是“澜湄合作”的重要枢纽城市。通过一张张高质量、高标准的公共服务“金名片”，澜湄记者团充分感受到了广州创新活力、开放包容、拥抱未来的城市魅力，并将以此为窗口向世界进一步展示可信、可爱、可敬的中国。

(责编：崔译戈、常红)