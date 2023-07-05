人民网东京7月5日电 （许可、陈建军）日本福岛核污水排海计划进入倒计时。6月30日，日本原子能规制委员会对福岛第一核电站的核污水海洋排放设施的最终检查已经结束，预计将于本月7日向东京电力公司发放合格证明。这意味着日本已完成排放设备的准备工作。

7月4日，日本首相岸田文雄与到访的国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西会面。格罗西向日方提交了国际原子能机构关于福岛第一核电站核污染水排海计划的综合报告。该报告虽然没有否定日本福岛核污水排海计划，但同时强调“并不意味着推荐和支持排海计划”。另外，国际原子能机构将在福岛第一核电站设置事务所，继续评估核污水排海过程中和排海后的安全性。今后，岸田文雄将对夏季具体排海启动时间作出判断。

日本渔业从业者称十二年来的努力全部付诸东流

自2021年4月日本政府宣布福岛核污水排海计划以来，来自世界各国与日本国内的反对和质疑声不断。其中，以渔业从业者为代表的日本民众对此更是深恶痛绝，称“十二年来的努力全部付诸东流”。

2001年-2011年日本水产品出口总量、出口总额示意图。图片来源：日本水产厅

2011年3月11日，日本东北部海域发生9.0级地震并引发特大海啸，导致福岛第一核电站发生最高等级放射性物质泄漏事故。受核事故影响，同年日本海产品总出口量较前一年下降25%，出口总额减少了1741亿日元。中国、美国、英国等五十多个国家和地区禁止或限制进口福岛及周边地区产品。

在此影响下，福岛县渔民失去了赖以生存的家园和生计。2012年6月至2021年3月的近十年间，福岛县渔民只能进行小范围的实验性捕捞，其中2020年福岛县渔获量还不到地震前的两成。

2020年10月，在福岛县渔民的热切盼望下，福岛县渔业协同组合联合会（渔联）宣布将从2021年4月起逐步恢复正常捕捞。然而，渔民们等来的却是日本政府宣布核污水排海的消息。“好不容易等到我们捕捞的鱼能卖出去了，却又要重蹈十年前的覆辙”，一名50多岁的福岛县渔民对核污染水排海十分担忧。

日本强推核污水排海将导致渔业再受重创

日本“3·11大地震”已过去12年，核事故的阴影却依然笼罩在福岛上空。

2021年2月，福岛县渔联宣布在福岛县海域捕获的黑鮋检测出放射性物质铯超标，浓度为每公斤500贝克勒尔，超过每公斤100贝克勒尔的日本国家标准5倍。2022年1月，在福岛县附近海域捕获的黑鮋再次检测出放射性物质铯浓度达到每公斤1400贝克勒尔，超过日本国家标准14倍。2023年5月，在福岛第一核电站港口捕获的黑鲷中检测出每公斤高达18000贝克勒尔的放射性物质铯，超出标准180倍。

尽管连续多年检测出放射性物质超标，日本政府仍然漠视全球海洋环境与公众利益，强行推进核污水排海计划，企图将超过130万吨核污水排入大海。核污水一旦排放入海，经过十余年努力刚刚复苏的福岛渔业将再次遭受重创。福岛县相马原釜鱼市场竞买人协同组合长佐藤喜成表示：“现在福岛出产的鱼类价格依旧很低，10年过去了人们的收入还是不到过去的一半。如果政府排放核污水，肯定会导致产地形象受损。”

核污水一旦排放入海，经过十余年努力刚刚复苏的福岛渔业将再次遭受重创。福岛县相马原釜鱼市场竞买人协同组合长佐藤喜成表示：“现在福岛出产的鱼类价格依旧很低，十年过去了人们的收入还是不到过去的一半。如果政府排放核污水，肯定会导致产地形象受损。”

日本消费者厅在福岛核事故发生后开展的消费者意识调查显示，2013年40.9%的消费者注重食品产地的理由是“不想购买含有放射性物质的食品”，其中69.5%的消费者在购买福岛产地的食品时会感到犹豫。

福岛核事故发生后，福岛产地的食品陷入无人问津、销量不佳、进货量减少的恶性循环。近年来，福岛产生鲜食品销量虽然有所回升，但福岛县农产品流通科负责人表示：“一旦市场份额被其他地区的产品抢占，就很难恢复至以往的水平。”日本核污水排海计划对于正在恢复中的福岛产地形象可谓是雪上加霜。

福岛大学食品农业学教授林薰平、环境放射能研究所教授和田敏裕等专家指出，核污水排入大海，将导致福岛渔业再次遭受重创，产地形象接连受损。世代从事渔业的福岛县渔民小野春雄接受日媒采访时悲愤地表示：“一旦大家围绕核污水排入大海产生负面印象，想要彻底抹除需要很长的时间。面对这么多反对的声音，政府却一意孤行，实在让人费解。”

据韩媒报道，韩国关税厅的贸易统计显示，5月韩国进口日本海产品总量较去年同期减少30.6%，连续两月呈下降趋势。

针对国际原子能机构总干事格罗西4日向日方提交的关于福岛第一核电站核污染水排海计划的综合报告，中国外交部发言人当天在答记者问时指出，机构报告不能成为日方排海的“护身符”和“通行证”。机构因授权所限，没有审查日方排海方案的正当合法性，没有评估日方净化装置的长期有效性，没有确证日核污染水数据的真实准确性，相关结论存在较大局限性和片面性。我们注意到格罗西总干事表示，机构应日本政府请求开展审查评估，绝不是为日排海背书。

(责编：王禹蘅、杨牧)