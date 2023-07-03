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王毅出席2023年中日韩合作国际论坛开幕式并致辞

2023年07月03日18:20 | 来源：新华网
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　　新华社青岛7月3日电 7月3日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在青岛出席2023年中日韩合作国际论坛开幕式并致辞，强调要通过此次论坛，在青岛发出中日韩合作重整行装再出发的明确信号。

　　王毅表示，20多年来，中日韩合作从无到有、从小到大，逐步成长为亚洲最具影响力的次区域合作机制，为三国和亚洲的现代化发展提供了重要动力。

　　王毅强调，站在时代的十字路口，中日韩三方应当把握潮流大势，汲取历史智慧，坚定维护三国合作的正确方向。要坚持相互尊重，和睦相处；坚持开放包容，彼此成就；坚持独立自主，团结自强。

　　王毅指出，亚洲的和平需要三方共同呵护，亚洲的繁荣需要三方共同推动，亚洲的振兴需要三方共同奋斗。为此，中方建议：一要加强互信，携手维护地区和平稳定；二要加强互惠，携手打造经济增长动能；三要加强互联，携手推进区域经济一体化；四要加强互助，携手应对共同挑战；五要加强交流互鉴，携手培育社会民意基础。

　　开幕式前，王毅会见了参加论坛的主要嘉宾，表示中日韩三国要以史为鉴，以民促官、以经促政、以地方促中央、以多边促双边，排除干扰，携手共进，激活三国合作交流机制，重整行装再出发，共同振兴亚洲、造福世界。

　　本次论坛由中日韩合作秘书处、中国公共外交协会和青岛市人民政府共同举办。韩国外交部长朴振、日本外务大臣林芳正视频致辞。

(责编：崔译戈、岳弘彬)

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