新华社北京7月3日电 奥地利政府1日宣布，受俄乌冲突促动，该国打算加入“欧洲天空之盾倡议”防空系统项目。此举被质疑违背该国“军事中立国”立场。

2021年11月8日，人们在奥地利维也纳街头出行。新华社记者郭晨摄

俄罗斯去年2月对乌克兰发起特别军事行动后，德国提出“欧洲天空之盾倡议”，旨在增强北大西洋公约组织欧洲成员国的防空能力，尤其是在缺乏拦截无人机和导弹能力的地区。

2021年12月6日，在奥地利首都维也纳，卡尔·内哈默在交接仪式上致辞。新华社记者郭晨摄

奥地利正在就加入该项目与相关方协商。总理卡尔·内哈默说，奥地利之所以作出这一决定，是因为俄乌冲突导致“威胁态势已显著恶化”。奥地利必须和其他欧洲国家一道采取预防措施。“没有任何一个欧洲国家能够有效地独力保卫其领空免受新威胁。”

奥地利此举被质疑违背其奉行的所谓“军事中立”传统。奥地利和爱尔兰、马耳他等欧盟内部的“军事中立国”，本周对欧盟提出的向乌克兰提供大范围安全保障提案表示反对。

按照内哈默和国防部长克劳迪娅·坦纳在联合声明中的说法，加入欧洲“天空之盾”并不会损害奥地利的中立国地位，“这关乎加入一个旨在避开危险的保护伞（体系）”。

迄今已有德、英等17个欧洲国家加入“天空之盾”项目，将联合采购短程、中程和远程导弹防御系统，包括德制“红外成像型后继弹系统”(Iris-T)、美制“爱国者”导弹系统以及以色列“箭-3”系统。（沈敏）

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