新华社北京7月3日电 题：当务之急：回归元首共识相向而行——把握中美关系正确航向系列评论之二

新华社记者叶书宏

世界需要总体稳定的中美关系，中美两国能否正确相处事关人类前途命运，是必须回答好的世纪之问。当前，中美关系处于建交以来最低谷，根源在于美方抱持错误对华认知，导致错误对华政策，给两国和世界发展带来负面影响。当务之急是美方同中方相向而行，把两国元首巴厘岛会晤共识真正落到实处，让中美关系稳下来、好起来。

中美元首巴厘岛会晤，双方深入沟通，明确彼此意图，划清利益红线防止误判冲突，为未来发展指明方向，并探讨了合作的可能。会晤深入坦诚而富有建设性，为中美关系改善带来积极乐观预期，为推动双边关系重返健康稳定轨道指明了行动方向。然而，美方在落实元首共识上出现严重的“行动赤字”，甚至与共识倡导的精神背道而驰，采取一连串侵害中国核心利益的恶劣言行，严重破坏中美政治关系基础，损害中美交流互动环境，双方商定的对话合作议程受到干扰，双边关系遭遇新的困难挑战。哈佛大学教授格雷厄姆·艾利森日前投书《华盛顿邮报》，对美中关系恶化表示担忧的同时强调，稳定关系的第一步就是“回到巴厘岛”，落实两国元首重要共识。

元首共识应是两国关系的最高战略引领，如今却因美方言而无信、反复无常失去应有的契约力。落实元首共识不力，看似美国政治诚信和外交执行出现严重偏差，实则源于美国自我认知和对华认知的“心态偏差”。美方一方面寻求建立沟通渠道管控分歧，加装所谓安全“护栏”，另一方面又抱持根深蒂固的傲慢偏见，竭力抹黑打压遏制中国。这种纠结撕裂的心态，说到底，就是不甘心接受中国的发展进步，不愿意同中国进行平等对话，以自身霸权逻辑的“带入思维”揣测中国。美方如不能调整心态，中美关系能否“稳下来”仍是未知数。当务之急是落实好两国元首巴厘岛会晤共识，长久之策则是找到中美相处的正确之道，确保中美关系沿着正确航向前行。

中美两国犹如两艘巨轮航行海上，正确相处之道好比安全航行的基本规则。习近平主席在巴厘岛会晤中强调，双方应该坚持相互尊重、和平共处、合作共赢，共同确保中美关系沿着正确航向前行，不偏航、不失速，更不能相撞。中美建交40多年，虽历经起伏但总体向前的关系史证明，只有尊重彼此社会制度和发展道路，尊重对方核心利益和重大关切，尊重各自发展权利，平等相待，管控分歧，求同存异，坚守不冲突不对抗的底线，坚持互利互惠，不玩零和博弈，不搞你输我赢，才能确保中美两艘巨轮安全航行。当前，中美关系只有先稳下来，才能好起来，而“把稳舵”的根本遵循就是相互尊重、和平共处、合作共赢——这三大“航行”原则。这既是中美关系发展经验和教训的总结，也是指引未来中美关系发展的正解。

把握正确航向，必须摒弃零和博弈与冷战思维。单极霸权不得人心，集团对抗没有前途，“小院高墙”封闭退步，“脱钩断链”损人害己，把中国当作假想敌，是典型的过度焦虑。大国竞争不符合时代潮流，更解决不了美国自身的问题和世界面临的挑战。中国尊重美国的利益，不会去挑战和取代美国。美国也要尊重中国，不要损害中国的正当权益。任何一方都不能按照自己的意愿塑造对方，更不能剥夺对方正当发展权利。当前，国际社会普遍对中美关系现状感到担忧，不希望看到两国冲突对抗，不愿在中美之间选边站队，期盼中美和平共处、友好合作。美方与其说一套、做一套，在对华遏制打压的所谓“三分法”“三点论”上翻新做文章，不如把精力真正放在践行相互尊重、和平共处、合作共赢“三原则”上，与中方相向而行，共同推动中美关系重返正轨。

把握正确航向，必须尊重彼此的发展“航道”。中美差异分歧过去和现在有，今后还会有，但不应成为中美关系发展的障碍。中国党和政府的内外政策公开透明，战略意图光明磊落。中国以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，展现出光明的发展前景，给世界带来的是机遇。中国坚定奉行独立自主的和平外交政策，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，始终是世界和平发展的正能量。美方从战略竞争视角看待和定义中美关系，把中国视为最主要对手和最严峻的长期挑战，是对中美关系的误判和中国发展的误读，只会对两国人民和国际社会产生误导。正确理性看待对方内外政策和战略意图，尊重彼此核心利益，确立对话非对抗、双赢非零和的交往基调，才能确保中美关系发展行稳致远。

历史总要向前发展，中美关系向前发展是大势所趋。美国前财长保尔森在《外交事务》上撰文指出，美中如没有稳定的关系，不能在有共同利益的议题上开展合作，世界将变得“非常危险和不那么繁荣”。开历史倒车没有出路，推倒重来更不可取。中美关系重回正轨是两国人民和世界各国人民的共同期待，美方应肩负起大国应有的历史担当与国际责任，推动中美关系重回健康稳定发展轨道，造福两国，惠及世界。

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