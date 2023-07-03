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人物故事 | 李洪梅:“瑶”身一变打造非洲手机膜王国

孙鸿宇
2023年07月03日08:54 | 来源：人民网-国际频道
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地地道道的江华瑶族阿妹，非洲手机膜销冠，这两个标签看似跨越山海，毫不相关，却在李洪梅身上联系在一起。

李洪梅展示非洲爆款手机膜。人民网 孙鸿宇摄

李洪梅展示非洲爆款手机膜。人民网 孙鸿宇摄

一片好膜供全球

李洪梅展示手机膜。人民网 孙鸿宇摄

李洪梅展示手机膜。人民网 孙鸿宇摄

李洪梅，1979年出生于湖南省永州市江华瑶族自治县。小时候家庭条件困难，她早早南下打工赚钱，换过很多份职业，最终，一张薄薄的手机膜让她成为年销售量破千万的出海女性企业家。

李洪梅与手机膜的故事还要追溯到2005年，当时李洪梅的丈夫王永红给她买了人生中的第一部手机，李洪梅很是爱惜，抱着手机睡了两晚，生怕屏幕被刮花。王永红见状很是心疼妻子，于是第二天便去寻找可以贴在手机屏幕上的玻璃边角料，用以制作手机膜。看着手机被贴上了膜，李洪梅发现了商机。她笑称，“我是一个很爱美的人。人可以贴面膜，那手机也可以贴手机膜，我们为什么不把手机膜做成消费品呢？”于是，李洪梅全家齐上阵，毕业于材料专业的老公王永红负责研发，妈妈和自己则负责打包。一家人忙了整晚制作了一万多张膜，第二天两个小时就卖完了。李洪梅笃定，这就是风口。

随着国内生意逐渐步入正轨，敢想敢干的李洪梅心里又有了新主意：出海，开拓国际市场。李洪梅的第一个外国客户来自阿尔及利亚，这让她与非洲大地建立了联系。2008年，胆大的李洪梅背着手机膜，踏上了非洲地推之旅。虽然会被拒绝、语言不通，但李洪梅没有放弃，凭借努力，自学语言，一点点地打开非洲市场，打造属于自己的手机膜王国。现在，那张爆款手机膜在非洲的销量达到1.3亿片，销往肯尼亚、尼日利亚、埃及等国家。“李洪梅”这个名字已经和手机膜紧紧地联系在一起。

“迎老乡，回故乡，建家乡”

2015年，李洪梅回到家乡，创建华讯科技公司；2017年，创立明意湖智能科技园。名声享誉在外的李洪梅没有在国外扎根，而是选择回到湖南江华老家，“致富不忘回报家乡”，李洪梅微笑着说。

此次中非经贸博览会首设中非妇女创新创业成果展，作为湖南本土女企业家，李洪梅对此表示十分支持。她不仅参加了中非妇女论坛，与中非杰出女性进行交流，还抽出时间去展台推销独具魅力的非物质文化遗产，女书、湘绣及醴陵釉下五彩瓷，以实际行动助力妇女创新创业。

展台上的手机膜。人民网 孙鸿宇摄

展台上的手机膜。人民网 孙鸿宇摄

李洪梅一心为家乡，家乡也给予了回馈。在本届中非经贸博览会上，李洪梅收到了订单，目前正在洽谈中。“在共建‘一带一路’倡议框架下，湖南企业与非洲国家的经贸往来日益繁荣。”李洪梅说。

李洪梅认为作为企业家，要跟着政策方向走。“中非贸易是主流，这是时代赋予我们的机会。” 除了大背景之外，实操条件也很重要。湖南的营商环境一流，基础设施完善，扶持政策适配，为企业健康发展提供了良好的土壤，这是家乡与企业家的双向奔赴。

“稳中求进，思想要稳”

制作手机膜的机器。人民网 孙鸿宇摄

制作手机膜的机器。人民网 孙鸿宇摄

李洪梅已经是一名成功的企业家，但她没有止步于此。她没有满足于现状，当被问及下一次的风口时，她毫不犹豫地回答：裸眼3D。裸眼3D手机膜需要与软件配合使用，让消费者不用戴3D眼镜就可以享受3D的视觉效果。

虽然李洪梅看好裸眼3D，但她也时刻保持着企业家的谨慎态度，不能贸然而行，要等待时机，等待消费习惯的转变。“中国速度需要时机决定，稳中求进，不仅要经济稳，也要思想稳。”李洪梅坚定地说。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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