人民网斯德哥尔摩7月2日电 （记者殷淼）第31届世界大学生夏季运动会将于7月28日在成都开幕。7月2日，瑞典大学生体育联合会主席克里斯托弗·斯文森在接受记者采访时表示，相信成都已经准备好在今年夏天举办一场精彩的世界大学生运动会，期待成都大运会成为世界青年展示体育才华和文化交流的盛会。

受访者供图

据介绍，瑞典大学生体育代表团将由10名运动员组成，准备参加田径、游泳、跳水和划船四个项目的比赛。克里斯托弗表示，此次瑞典代表团规模虽不大，但参赛运动员经过瑞典大学生体育联合会和单项运动联合会的层层选拔，具有较高的专业水准，有望在游泳和田径项目上取得好成绩。

曾3次到访中国的克里斯托弗告诉记者，2011年参加在深圳世界大学生运动会是他第一次访问中国，在深圳参赛的经历至今印象深刻。他说，“从机场迎宾到进入运动员村，从运动员村到竞技赛场，从体育场馆建设到志愿者服务，无论在硬件或是软件方面，中国都以极其专业的精神关注每一个细节，做了大量细致而周到的准备工作。”

“大运会举办城市从中国东部沿海城市深圳，来到中国西南省会城市成都，说明了中国改革开放向纵深发展的变迁。”克里斯托弗说，“我对本届大运会在成都举办充满期待，对中国将再次成功举办世界大学生夏季运动会充满信心。相信成都大运会将更加成功、更加精彩！”

克里斯托弗认为，世界大学生运动会不仅是世界青年的体育盛会，更是文化交流的重要平台。他说，“来自不同国家和文化背景的运动员同场竞技，不是只有竞争，同时也是一个相互学习和交友的好机会。成都大运会将为世界青年提供一个施展才华、追求梦想和相互交流的舞台。”

克里斯托弗表示，对瑞典年轻的大学生运动员来说，参加成都大运会意味着世界竞技体育的大门首次向他们敞开，同时也是决定其未来人生道路的一次机会。从某种意义上来说，正好契合了今年大运会的口号“成都，让梦想成真”。

克里斯托弗说，能够再次访问成都也是让他“梦想成真”的一次机会。他表示，2018年访问成都后，就一直盼望着有一天能够重返这个被称为“天府之国”的地方。比赛结束后，一定会安排时间再去看看成都的大熊猫，尝尝火锅等美食。

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