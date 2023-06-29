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中巴经济走廊卡洛特水电站运行一周年

2023年06月29日17:42 | 来源：人民网-国际频道
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中巴经济走廊卡洛特水电站远眺。中国三峡集团供图
中巴经济走廊卡洛特水电站远眺。中国三峡集团供图

人民网伊斯兰堡6月29日电 （记者程是颉）6月29日，中巴经济走廊卡洛特水电站实现安全运行一周年，累计发电量36.4亿千瓦时，相当于节约标准煤约159万吨，减排二氧化碳约398万吨。

卡洛特水电站是中巴经济走廊项下建成的首个水电投资项目。电站总装机72万千瓦，可满足当地500余万人的用电需求。建设期间，中国三峡集团团队以“高标准、可持续、惠民生”为目标，为当地打造精品民生工程。全面投产发电一年来，电站安全平稳运行，实现安全生产、电力生产零事故、零损失等目标。

电站注重传技术、传经验，带动巴方员工一起成长。项目建设者尼亚兹·阿里·汗说：“我2017年开始在卡洛特水电站工作，现在负责对设备设施进行定期检查，中国同事一直是我的朋友和伙伴，他们愿意与我分享知识、经验和技能，鼓励我善于学习，敢于面对困难和挑战。”

项目积极履行社会责任，兴建医院、学校等民生设施，造福当地民众。电站附近卡南德村的村民穆罕默德·梅尔班说：“建水电站不仅提供能源，还改善了周边环境。中国企业给我们修了路，扩建了学校并配了新的桌椅和其他设施，我的孩子们能就近上学了。”

6月17日，卡洛特水电站举办公众开放日，巴基斯坦参议院代表团赴电站参观。参观期间，代表团成员表示，卡洛特水电站是中巴经济走廊的成功范例，为当地经济社会发展、能源安全带来显著变化。

时值高温酷暑时节，巴基斯坦电力需求巨大。卡洛特水电站4台机组正满负荷运转，源源不断输送清洁能源，助力当地社会经济可持续发展，为共建“一带一路”高质量发展注入绿色动能。

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(责编：苏缨翔、吴成良)

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