新华社首尔6月29日电 中朝友谊塔内部改造工程竣工仪式28日上午在平壤牡丹峰北侧的中朝友谊塔前举行。朝鲜劳动党中央政治局常委、朝鲜最高人民会议常任委员会委员长崔龙海率朝鲜党政军领导干部及平壤市民出席，中国驻朝鲜大使王亚军应邀率使馆全体馆员，在朝中资机构、媒体、华侨代表参加。

朝鲜城市经营相任景栽在仪式上致辞表示，友谊塔是鲜血凝成的朝中友谊的象征，对世代传承中国人民志愿军先烈崇高精神和不朽功勋，向世人彰显在两党两国最高领导人关心领导下更加牢不可破的朝中友谊具有重要意义。朝方盛赞志愿军先烈的浴血奋斗和大无畏精神，向志愿军烈士和参战老兵致以崇高敬意。朝鲜党、政府和人民将不断巩固深化朝中传统友谊。

王亚军表示，中朝友谊塔见证着两国人民不畏强权、守望相助，共同维护和平、反对战争的光辉历史。在今年中国抗美援朝战争胜利暨朝鲜祖国解放战争胜利70周年之际，友谊塔内部改造工程顺利竣工，充分体现了朝鲜党和政府对新形势下中朝关系的高度重视，必将更好地弘扬中国人民志愿军先烈的丰功伟绩，更有力地传承用鲜血凝成的中朝传统友谊。

王亚军强调，在习近平总书记和金正恩总书记的亲自擘画和战略指引下，中朝传统友谊提升到新的更高水平，焕发出蓬勃生机。中方愿同朝方一道，贯彻落实好两党两国最高领导人达成的重要共识，让中朝传统友谊世代相传，推动中朝合作不断结出硕果，更好造福两国和两国人民，为地区和世界和平稳定与发展繁荣做出新的更大贡献。

致辞结束后举行了敬献花圈仪式。花圈红色缎带上书写着“中国人民志愿军烈士永垂不朽”的金色字样。全体人员向中国人民志愿军烈士默哀。崔龙海和王亚军随后共同为中朝友谊塔内部改造工程竣工剪彩。

中朝友谊塔建成于1959年。塔身由1025块花岗岩和大理石砌成，象征中国人民志愿军1950年10月25日赴朝作战。

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