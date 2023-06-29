本报记者 金 晨 文/图

与会嘉宾在“非遗+”主题体验区参观。

由北京市朝阳区人民政府、北京海峡两岸民间交流促进会、中华民族发展基金会联合主办的“联接互动·融合发展”海峡两岸社团交流节近日在北京开幕。来自海峡两岸数十个社团（机构）负责人等200余名嘉宾齐聚一堂，共话京台两地各领域融合发展。

“海峡两岸社团交流节是两岸民间社团共同打造的促进两岸民间交流合作重要平台。”北京海峡两岸民间交流促进会秘书长邓劲松介绍，本次活动历时长，两岸业界参与人数多，涉及领域广。在为期8个月的时间里，来自大陆的36个社团组织和台湾的27个社团组织将展开14场交流活动，涵盖数字经济、文化体育、旅游民宿、基层治理等多个领域，推动两岸各领域、各产业间多元化的融入和互动。

开幕式上，海峡两岸社团交流节宣传推广大使、台湾影视明星王者心和谢其均共同发布了海峡两岸社团交流节徽标。“远看形似‘和’字，寓意联接互动；近观又像‘社团’二字，寓意融合发展；微视则是‘携手’二字，寓意携手圆梦。”谢其均介绍。

台湾中华海峡两岸妇女经贸文化交流协会与北京多个社团长期保持合作，该协会理事长蔡玲兰表示，两岸同胞都是中国人，血浓于水、守望相助的天然情感和民族认同是任何人任何势力都无法改变的。两岸关系和平发展需两岸同胞共同推动，靠两岸同胞共同维护，由两岸同胞共同分享。

“2005年以来，我们在海峡两岸举办了多场赏石文化交流展示活动，吸引了大批‘石友’参与。”中国观赏石协会副秘书长仲天举表示，台湾有很多赏石爱好者，他们通过相关活动了解到赏石文化，并与大陆的“石友”相识。“未来我们将继续以‘石’为媒，吸引更多台湾同胞来大陆赏石，感受中华传统文化的魅力。”他说。

台湾武术协会会长陈清钦此次代表岛内武术爱好者参加海峡两岸社团交流节，将与在京武术社团组织的传承人切磋武艺、友好交流。“我从中学开始就练习螳螂拳，大学期间还专门来到大陆求学习武。”陈清钦告诉记者，武术就是要在相互学习借鉴中不断发展和进步，希望两岸武术爱好者能够多交流，共同弘扬中华武术文化。

开幕式后，“相约朝阳 情筑两岸”——第八届“悦动高雄”两岸交流活动同步举行。京剧表演、川剧变脸、箜篌演奏等节目轮番上演，为两岸嘉宾献上一台精彩纷呈的文化视觉盛宴。

“我们这次带来了‘旗袍舞韵’的表演，将旗袍文化与舞蹈相结合，让两岸同胞共同欣赏中国传统服饰的美感。”中华文化促进会旗袍艺术委员会副主任喻双双表示，台湾有很多手艺人精通旗袍制作，为旗袍艺术的发展做出很大贡献，希望能够借此机会与他们多交流。

此外，本次活动还设立了“非遗+”主题体验区，邀请朝阳区知名非遗传承人现场展示吹糖人、剪纸、火绘葫芦等非遗手工艺，吸引众多两岸嘉宾上手体验。“这些非遗工艺难得亲眼所见，让我们体会到北京文化的传承与创新。”陈清钦说。

自2015年以来，“悦动高雄”两岸交流活动已成功举办七届，为两岸同胞“零距离”交流中华优秀传统文化牵线搭桥。朝阳区人民政府副区长杨蓓蓓表示，在京期间，台湾嘉宾还将参访朝阳区奥运场馆、重点商圈及基层社区。“希望台湾朋友利用此次机会，加深对朝阳发展的了解，把握住朝阳发展新机遇，带动更多台湾同胞来朝阳追梦、筑梦、圆梦。”

(责编：刘叶婷、刘洁妍)