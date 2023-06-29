人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

华媒关注新西兰总理访华：摈弃“脱钩”论是当今大势所趋

2023年06月29日09:08 | 来源：中国新闻网
小字号

　　中新网6月28日电“长期以来，新中两国合作共赢，取得丰硕成果，堪称西方和东方之间互惠互利、和谐发展的典范。作为具有代表性的发达国家和全球新兴经济体，两国合作具有巨大潜力和广阔前景。”6月25日至30日，新西兰总理希普金斯率团访华，新西兰中华新闻社对此发表评论文章称。

　　文章认为，新西兰总理希普金斯率团访华，说明中国倡导构建“人类命运共同体”的理念，正得到越来越多国家的认同。以新西兰和中国为例，虽然各自国情不同，但并不影响在构建人类命运共同体的前提下携手发展。

　　文章称，新中两国政治、经济和文化交流中心的地位越来越显著。新西兰作为南半球的经济中心之一，有着资源丰富、技术先进和环境优美的特点。而中国作为世界第二大经济体，有着完整的工业体系和庞大的市场规模。因此，两国合作具有巨大潜力和广阔前景。

　　文章指出，在对华关系上，受西方势力影响，新西兰社会也存在一些不同的声音，但只要两国能够共同践行人类命运共同体的理念，求同存异，把着眼点放在两国经济恢复的大局中来，就一定会产生可期待的合作成果。

　　文章进一步指出，在美西方少数国家的主导和推动下，“脱钩论”逐渐在全球范围内扩散，但显然，“脱钩论”将给国际社会带来极其负面的影响。

　　首先，“脱钩”会削弱各国之间互信合作的基础，导致国际关系变得紧张和不稳定。其次，“脱钩”会导致各国经济活动和科技创新出现局限，削弱各方互相依赖的生态系统，影响全球治理的发展。此外，“脱钩”往往也会增加困难和成本，让国家或地区难以单独解决复杂的全球问题，如气候变化、贸易流动等。因此，鼓吹“脱钩”，无法解决现代社会遇到的严峻问题。

　　文章强调，世界要和谐发展，各国应以互惠互利的原则，推进合作共赢。在此基础上，不同国家之间可以分享资源技术，共同应对区域性乃至全球性问题，以实现长期的稳定发展。从这个意义上讲，摒弃“脱钩”，合作共赢，是当今世界的大势所趋。

　　文章指出，新西兰总理希普金斯率庞大经贸代表团访华，释放出强烈的与中国合作的信号。相对于部分国家“脱钩论”的主张，这是响应新西兰人时代需求的利好佳音。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部