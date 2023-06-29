中新网6月28日电“长期以来，新中两国合作共赢，取得丰硕成果，堪称西方和东方之间互惠互利、和谐发展的典范。作为具有代表性的发达国家和全球新兴经济体，两国合作具有巨大潜力和广阔前景。”6月25日至30日，新西兰总理希普金斯率团访华，新西兰中华新闻社对此发表评论文章称。

文章认为，新西兰总理希普金斯率团访华，说明中国倡导构建“人类命运共同体”的理念，正得到越来越多国家的认同。以新西兰和中国为例，虽然各自国情不同，但并不影响在构建人类命运共同体的前提下携手发展。

文章称，新中两国政治、经济和文化交流中心的地位越来越显著。新西兰作为南半球的经济中心之一，有着资源丰富、技术先进和环境优美的特点。而中国作为世界第二大经济体，有着完整的工业体系和庞大的市场规模。因此，两国合作具有巨大潜力和广阔前景。

文章指出，在对华关系上，受西方势力影响，新西兰社会也存在一些不同的声音，但只要两国能够共同践行人类命运共同体的理念，求同存异，把着眼点放在两国经济恢复的大局中来，就一定会产生可期待的合作成果。

文章进一步指出，在美西方少数国家的主导和推动下，“脱钩论”逐渐在全球范围内扩散，但显然，“脱钩论”将给国际社会带来极其负面的影响。

首先，“脱钩”会削弱各国之间互信合作的基础，导致国际关系变得紧张和不稳定。其次，“脱钩”会导致各国经济活动和科技创新出现局限，削弱各方互相依赖的生态系统，影响全球治理的发展。此外，“脱钩”往往也会增加困难和成本，让国家或地区难以单独解决复杂的全球问题，如气候变化、贸易流动等。因此，鼓吹“脱钩”，无法解决现代社会遇到的严峻问题。

文章强调，世界要和谐发展，各国应以互惠互利的原则，推进合作共赢。在此基础上，不同国家之间可以分享资源技术，共同应对区域性乃至全球性问题，以实现长期的稳定发展。从这个意义上讲，摒弃“脱钩”，合作共赢，是当今世界的大势所趋。

文章指出，新西兰总理希普金斯率庞大经贸代表团访华，释放出强烈的与中国合作的信号。相对于部分国家“脱钩论”的主张，这是响应新西兰人时代需求的利好佳音。

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