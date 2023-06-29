2023年澜沧江—湄公河合作媒体峰会嘉宾来到中国能建集团进行参观。人民网 李世奇摄

人民网北京6月29日电 （蔡海若、李世奇）“我们很高兴看到中国能建集团在澜沧江—湄公河流域国家进行投资，加强了区域间的能源联通。”柬埔寨酸角树新闻网总编辑隋·索皮在参观完中国能建集团后感叹道。

6月28日，澜沧江—湄公河合作媒体主题采访活动走进中国能建集团北京总部。由澜湄六国有关部门及主流媒体等组成的采访团，共同探访中国能建集团践行“一带一路”倡议以及在澜湄区域的合作情况。

越南、老挝、柬埔寨、缅甸及泰国等澜湄国家，是中国能建海外业务的重点市场。能建成员企业从上世纪80年代开始进入越南等国市场，是最早一批在澜湄国家开展业务的中国企业之一。经过多年发展，30多家成员企业在五国设有不同类别的分支机构。

“中国能建集团在越南建了许多新能源项目，对当地经济社会发展作出了贡献。现在越南各行各业都非常重视新能源转型，电视台也有专门节目宣传。我建议，不仅要在澜湄六国加强建设，也要进一步加大宣传力度，向民众传递新能源转型的可能性。”越南国会电视台新闻部主任阮春寅在参观后向人民网表示。

中国能建积极践行“一带一路”倡议，坚持国际优先，积极参与澜湄合作，深耕东南亚市场，“十三五”期间新签合同额近100亿美元。截止目前，承建水电站、火电站、输变电及水务等项目107个，总金额超90亿美元，改善了澜湄区域基础设施水平，促进区域民众安居乐业。

在越南投资的海阳2×600MW燃煤电站总投资18.7亿美元，年发电量81亿千瓦时，是中国企业在当地单笔最大的投资项目，成为“投、建、营”一站式建设模式的标杆。在缅甸投资的内比都光伏项目，包括仰昂敏、邦朗和羌马基三个项目，交流侧设计总装机为400MWac，项目由山地光伏+水上光伏组成，是缅甸2021年之后的首个大型光伏项目，是缅甸政府优先推进的民生工程之一。

“加强澜湄区域的电力互联互通工作具有重要意义，”中国能建全资子公司电规总院王顺超表示，“推动电力互联互通的目的是满足各国发展诉求，搭建清洁能源消纳大平台，有利于促进清洁能源开发。未来，区域电力互联互通规模将会不断增加。”

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