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美国南部地区遭受热浪炙烤至少17人死亡

2023年06月29日08:23 | 来源：新华网
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　　新华社休斯敦6月28日电（记者徐剑梅）不断蔓延的热浪正在炙烤美国南方大部地区，已造成至少17人死亡。美国政府高温健康综合信息系统28日数据显示，逾1.2亿人处于各类高温警戒地带。

　　美国气象部门28日说，美国南方大部地区的高温天气可能会持续到7月4日，“许多地区将经历本季度迄今为止最严重的高温”。不仅如此，高气温与高湿度叠加，使得南方多地炎热指数达到“危险高位”，居民罹患高温相关疾病的可能性显著增加。

　　得克萨斯州多数地区热浪已进入第三周。德尔里奥等城市单日气温多次超过43摄氏度。休斯敦等地由于空气潮湿和城市热岛效应等，炎热指数飙升，终日闷热如蒸桑拿。运营得州电网的得州电力可靠性委员会数据显示，热浪导致空调等用电飙升，得州用电峰值需求27日突破历史纪录，28日将再创新高。

　　据美国媒体报道，南部持续的高温天气已造成至少17人死亡，其中包括得州南部韦布县的11名老人，以及两名在得州徒步旅行的青少年、一名邮递员和一名巡线工人。在休斯敦、达拉斯、新奥尔良等多个城市，市政当局和慈善机构开设降温中心供居民和无家可归者避暑。美国疾病控制和预防中心数据显示，过去一周，美国因高温就诊的急诊人数比去年同期增加约30%。

　　美国气象专家说，此次极端高温天气主要是由“热穹顶”现象引起。大量热空气在地区上空被高气压向下推，空气在下沉过程中变得更热，产生高温天气，高压气流像锅盖一样笼罩在热浪区域上方。

　　美国非营利研究机构“气候中心”分析认为，气候变化正在增加极端高温事件的发生频率、严重程度和持续时间。美国公共广播电台援引气候专家的话报道，厄尔尼诺现象为今年的气候异常“火上浇油”，可能使2023年成为有记录以来地球最热的一年。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)

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