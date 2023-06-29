新华社北京6月28日电（记者马卓言）来华进行正式访问的新西兰总理希普金斯28日在北京大学发表了关于教育的演讲。他表示，新中双边关系的发展为两国教育合作奠定了良好基础，留学生交流对两国的未来意义重大。

希普金斯表示，中国留学生在新西兰所有留学生中的占比超过35%，留学生交流既顺应了两国青年的期待，也对两国的未来意义重大。“我们很高兴能够继续支持新西兰教育机构与中国各级合作伙伴开展合作。”

希普金斯在演讲中回顾了新中民间友好交往以及两国经贸合作蓬勃发展的历史。他说，随着新中自由贸易协定升级版和《区域全面经济伙伴关系协定》生效，新中贸易往来前景光明。

希普金斯表示，新中建交50多年来，两国秉持互利互惠原则在教育、经济、文化等各个领域开展了富有成效的广泛对话合作。从幼儿教育到高等教育再到职业培训，合作的优势体现在教育的各个阶段。即使新冠疫情使人员往来受限，两国学术研究合作也依然通过线上渠道保持强劲发展势头。

希普金斯认为，教育是应对气候变化、经济治理等全球性挑战的关键。对下一代而言，互联网技术早已成为他们成长学习中不可分割的部分，线上教育的影响力不容忽视，因此其可靠性、内容选择和标准一致性等问题亟需得到解决。

“目前，我们两国教育机构间达成了50多个合作项目，涵盖经济、医疗等诸多学科。”希普金斯说，这些项目为两国学生们提供了重要的交流渠道和学习选择，也为两国教育系统提供了交流互鉴的机会。

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