人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

新西兰总理：留学生交流对新中未来意义重大

2023年06月29日08:20 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京6月28日电（记者马卓言）来华进行正式访问的新西兰总理希普金斯28日在北京大学发表了关于教育的演讲。他表示，新中双边关系的发展为两国教育合作奠定了良好基础，留学生交流对两国的未来意义重大。

　　希普金斯表示，中国留学生在新西兰所有留学生中的占比超过35%，留学生交流既顺应了两国青年的期待，也对两国的未来意义重大。“我们很高兴能够继续支持新西兰教育机构与中国各级合作伙伴开展合作。”

　　希普金斯在演讲中回顾了新中民间友好交往以及两国经贸合作蓬勃发展的历史。他说，随着新中自由贸易协定升级版和《区域全面经济伙伴关系协定》生效，新中贸易往来前景光明。

　　希普金斯表示，新中建交50多年来，两国秉持互利互惠原则在教育、经济、文化等各个领域开展了富有成效的广泛对话合作。从幼儿教育到高等教育再到职业培训，合作的优势体现在教育的各个阶段。即使新冠疫情使人员往来受限，两国学术研究合作也依然通过线上渠道保持强劲发展势头。

　　希普金斯认为，教育是应对气候变化、经济治理等全球性挑战的关键。对下一代而言，互联网技术早已成为他们成长学习中不可分割的部分，线上教育的影响力不容忽视，因此其可靠性、内容选择和标准一致性等问题亟需得到解决。

　　“目前，我们两国教育机构间达成了50多个合作项目，涵盖经济、医疗等诸多学科。”希普金斯说，这些项目为两国学生们提供了重要的交流渠道和学习选择，也为两国教育系统提供了交流互鉴的机会。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部