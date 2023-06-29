人民网斯德哥尔摩6月28日电 （记者殷淼）6月28日，瑞典“一带一路”研究所举办题为“脱钩还是架桥：对全球文明倡议的呼唤”网络研讨会。瑞典“一带一路”研究所所长史蒂芬·布鲁尔主持会议，中国驻瑞典大使崔爱民作主旨发言。白俄罗斯驻瑞典大使德米特里和联合国环境规划署前执行主任索尔海姆等多国政、商、学界代表应邀参会。与会嘉宾表示，全球文明倡议是具有科学性、前瞻性、实践性的伟大倡议，将给世界文明交流互鉴注入新动力，为人类文明和平相处、发展繁荣作出积极贡献。

崔爱民大使在致辞时表示，全球文明倡议是人类命运共同体理念的重要组成部分，倡导尊重世界文明多样性、弘扬全人类共同价值、重视文明传承和创新、加强国际人文交流合作，将为打造更加紧密的全球伙伴关系注入发展动力，也将造福世界各国。

德米特里大使指出，西方的“历史终结论”或“文明冲突论”没有正确反映国际政治的现实和人类社会发展的未来趋势，而中国提出的全球文明倡议强调文明对话以及文明多样性，这才是弥合分歧的关键之道。

索尔海姆说，“一带一路”倡议、全球文明倡议和全球发展倡议等受到国际社会密切关注，是因为当今世界面临的气候变化、环境保护、脱贫减贫和疫后经济复苏等各种挑战，只要人类社会共同努力都容易迎刃而解。索尔海姆呼吁各种文明包容互鉴，共同应对人类社会面临的挑战。

广东国际战略研究院执行院长李青教授在发言时表示，全球文明倡议强调不同文明交流互鉴，为解决好攸关世界未来和人类前途的重大问题提供了中国方案。

俄罗斯国际事务委员会列夫·帕宁表示，安全、发展和文明等概念相互作用、密切关联，全球文明倡议强调不同文明间相互交流和包容互鉴的重要意义，将推动国际社会更好地创建一个公正、可持续的世界。

印度新德里FORE管理学院教授费萨尔·艾哈迈德说，中国提出的各项重要倡议已结出丰硕的成果。例如，在全球安全倡议指引下，中国成功斡旋了伊朗与沙特阿拉伯的和平外交，“一带一路”倡议切实推动了相关地区国家的经济发展。全球文明倡议倡导不同文明间对话和人与人之间的联通，相信该倡议将对促进不同文明之间的相互理解、信任和友谊发挥积极作用。

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