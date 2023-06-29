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 共享发展  共筑安全  共创未来 

 ——第三届中国与中东合作论坛国际学术研讨会侧记 

2023年06月29日00:24 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京6月28日电 （记者宦翔）6月27日，中国社科院西亚非洲研究所在北京举办“第三届中国与中东合作论坛”国际学术研讨会。本次研讨会的主题为“共享发展、共筑安全、共创未来”，来自中国和中东国家政府官员、专家学者，围绕“全球发展倡议与‘一带一路’倡议：中国与中东的发展合作”“全球安全倡议：中国与中东安全合作”“全球文明倡议：中国与中东国家的友好交流与文明互鉴”三个分议题，交流沟通，相互启发，凝聚共识。

第三届中国与中东合作论坛国际学术研讨会。中国社会科学院西亚非洲研究所供图

第三届中国与中东合作论坛国际学术研讨会。中国社会科学院西亚非洲研究所供图

“中东动荡的根子在发展，最终出路也依靠发展”

中国社会科学院西亚非洲研究所所长李新烽表示，安全和发展是长期困扰中东地区的两大难题，中东动荡的根子在发展，最终出路也依靠发展。中国和中东国家凝聚发展共识、坚持行动导向、携手践行全球发展倡议，将推动联合国2030年可持续发展议程目标的实现。

“阿拉伯国家强烈的发展愿望是中阿合作的最大动力。”北京第二外国语学院原校长周烈认为，维护长期稳定是中阿发展合作的重要保障，走自己的发展之路是中阿合作的重要基础，共同发展是阿拉伯国家的必由之路，特色发展是阿拉伯国家的理性选择，落实中阿峰会精神是中阿发展合作的首要任务。

叙利亚驻华大使穆·哈桑内·哈达姆表示，中国成功走出了一条和平发展的道路，为广大发展中国家提供了有益借鉴。

中阿改革发展研究中心执行主任王广大表示，今年是“一带一路”倡议提出十周年。十年来，中国与中东国家在共建“一带一路”和落实全球发展倡议方面取得了丰硕的成果，不断推动构建面向新时代的中阿命运共同体走深走实。从发展角度看，中东是资源最富集、战略位置最重要、发展最具潜力和活力的地区之一。中国和阿拉伯国家可进行有效对接，通过优势互补，互通有无，促进各自发展战略的实现。

“全球安全倡议在中东地区的一次成功实践”

中国中东问题前特使吴思科表示，一段时间以来，中东局势发生了令人鼓舞的进展，沙特和伊朗通过在北京对话实现双方关系的全面恢复，并在地区掀起和解潮。叙利亚重返阿盟，阿拉伯大家庭时隔12年再团圆，这些都树立了国家间相互尊重、超越分歧的良好示范，为地区国家的团结合作注入正能量。在此背景下，不久前巴勒斯坦总统阿巴斯对中国进行国事访问，中国提出更具针对性的解决巴勒斯坦问题的三点主张。

“中国提出全球安全倡议，给我们提供了一个清晰的愿景和承诺，那就是要实现共同、综合、合作、可持续的安全。”埃及外交事务委员会主席伊扎特·萨阿德表示，沙特和伊朗在中国的斡旋之下和解，再次展示了中国作为一个可靠伙伴的重要作用，能够帮助地区国家和平解决争端，帮助建立必要的区域稳定，以促进区域各国全面发展。这是全球安全倡议在中东地区的一次成功实践。

复旦大学中东研究中心主任孙德刚认为，全球发展倡议和全球安全倡议紧密联系。中国把全球发展倡议和全球安全倡议结合起来，积极参与到了重大基础设施重建过程中，积极参与到这些国家政府的能力建设中，包括支持硬能力和软能力的建设。

社科院西亚非洲研究所研究员余国庆指出，中国和中东国家都需要一个稳定、安全、可持续发展的国际环境，中东是世界上安全形势突出和复杂的地区，也是 “一带一路”倡议重要的合作发展区域，中国与中东国家的安全合作不仅有利于改善中东地区的安全形势，也会给中东地区的发展合作带来更安全和稳定的国际环境。中国与中东国家的安全合作大有可为，双方需要进一步加强安全合作对话，不断扩宽安全合作的途径、空间和范围。

“全球文明倡议对于中阿双方具有重要而特殊的意义”

约旦驻华大使胡萨姆·侯赛尼表示，中东国家与中国有悠久的文明、文化与经济交流史，经历数千年来的发展，形成了文明对话的典范，这也反映了阿拉伯文明与中国文明交流所达到的比较高的水平。双方选择了文化交流与求知探索作为对话的形式，而不像其他文明之间交流时所呈现的对抗与冲突的方式。在阿拉伯与中国这两个民族与文明之间诞生并发展起来的特殊关系，展现了双方共同的人文与道德价值观构建的广阔空间。

北京外国语大学阿拉伯学院前院长薛庆国说，中阿两大文明之间的共性大于差异，这种共性构成了双方从古至今一直友好相处、心心相印的基础。作为代表性的东方文明，中阿两大文明有一些相似的价值观。了解中阿文明诸多的相似性和差异性，有助于中阿两个民族取长补短、文明互鉴。

上海外国语大学中东研究所教授丁隆认为，全球文明倡议对于中阿双方具有重要而特殊的意义，中阿都是拥有悠久历史的灿烂古老文明；近代以来中阿文明都受到了西方现代性的冲击；中阿文明是当前世界最重要的文明，也是受到西方打压最严重的文明，是文明冲突论的主要攻击目标和主要的受害者。在全球文明倡议指引下，加强中阿文明交流互鉴，将对双方文明的发展和世界文明多元性和平衡发展，发挥重要作用。

(责编：苏缨翔、常红)

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