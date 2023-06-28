人民网曼谷6月28日电 （记者孙广勇、实习生殷乐）第16届世界华商大会6月24日—26日在泰国曼谷举办，来自全球50多个国家和地区的3000多名华商、200多家世界知名企业代表与会。此次大会包括开幕式、主论坛和分论坛以及商务对接等活动。大会期间，与会各方深入讨论贸易准则，交流数字时代的新投资模式，制定扩大国际业务的计划，以提升各地华商的潜力。

泰国副总理兼商业部长朱林在开幕式上发表泰中关系和经济贸易内容的演讲。他表示，华商和侨商对促进居住国的经济发展发挥重要作用，他们也是中国与各国企业界的重要桥梁与纽带。中国作为全球第二大经济体，对世界经济起到至关重要的作用。

大会期间，与会嘉宾围绕泰国经济环境和投资优势、“一带一路”倡议、RCEP和粤港澳大湾区契机、华商营商理念等议题进行广泛深入的交流与探讨。哈尔斯（泰国）有限公司总经理于涛表示，“世界华商大会对推动中国从品牌大国迈向品牌强国，意义重大而深远。”哈尔斯作为杯壶行业的中国民族品牌，2022年落地泰国，并以泰国为基地，拓展在东南亚以及全球市场的布局。于涛认为，随着中国国力的日益增强，中国企业的技术创新能力、智能制造能力也日益强大，属于中国品牌最好的时代已经来临。中国在国际上的地位越来越强大，中国品牌立足中国、走向海外是必然趋势。

两年一度的世界华商大会已成为全球华商之盛事。以“汇华商大智慧，谱华族新篇章”为主题的第16届世界华商大会旨在加强全球华商的实力，以及增加泰国和其他国家之间的商业和投资机会。

泰国中华总商会主席林楚钦表示，通过举办本届大会，不仅能让世界华商更加深入地了解泰国，而且能为疫情后世界华商事业的持续发展搭建新平台，共同发掘危机下的新机遇，探讨世界华商合作的多边化、多元化，开拓新时期商贸投资的新局面。

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