新华社东京6月28日电（国际观察）日本欲放宽武器出口政策谋求军事松绑

新华社记者沈红辉

由日本执政联盟自民党和公明党成立的“防卫装备转移三原则”修改工作联合小组近日举行非公开会议，大致敲定修改方向。

分析人士指出，根据修改计划，日本现有“防卫装备转移三原则”及其解释细则将出现大幅变化，甚至解除对杀伤性武器的出口限制。这一变化背后暗藏日本政府意欲突破战后军事限制的动机，将给地区和平与稳定带来不稳定因素。

酝酿大幅放宽

据日本媒体报道，“防卫装备转移三原则”修改工作联合小组在本月21日会议上敲定的修改方向包括：现行原则规定只能出于“有利于日本国家安保”目的出口武器，研讨方案增加“援助被侵略国”目的；现行原则规定日本只能出口“救援”“运输”等5种主要是后勤类型的武器，研讨方案将增补“排雷”“训练”等类型，或者直接废除分类，全面解禁含杀伤性武器在内的武器出口；现行原则严禁将日本与他国联合研发的装备转让给第三方，研讨方案提出放宽这一禁令。

二战后，日本出台“武器出口三原则”，严禁武器出口。近年来，日本一再突破原有限制。2014年，前首相安倍晋三执政期间，出台“防卫装备转移三原则”以代替原有的“武器出口三原则”，大幅放宽了日本长达数十年对外输出军备和技术的限制。

去年12月，首相岸田文雄领导的政府出台新版《国家安全保障战略》等三份安保政策文件，明确提出修改“防卫装备转移三原则”及其细则，以进一步扩大武器出口。自民党和公明党今年4月成立相关联合工作组，开展多轮密室磋商，最终形成上述方案。

分析人士指出，虽然这一修改方案仍在研讨中，但日本大幅放宽武器出口的政策趋向已确定。

谋求军事松绑

限制武器出口是日本和平宪法理念的核心政策原则。去年年底出台的新版安保政策三文件完全抛弃“专守防卫”原则。此次的研讨方案再度证实日本欲大幅突破战后军事禁忌。

分析人士指出，扩大武器出口，是岸田政府实现所谓“军事正常化”目标的重要工具。岸田政府创设政府安全保障能力强化支援（OSA）项目，其中包括今年安排约20亿日元预算援助菲律宾等四国的军事建设。而OSA要依据“防卫装备转移三原则”进行。大幅放宽三原则，将消除岸田政府实施OSA时所面临的障碍。

事实上，日本媒体曝光的与放宽武器出口有关的具体案例，都体现出日本政府强烈的军事目的。例如解禁向“被侵略国”出口武器，就是考虑向乌克兰出口杀伤性武器，通过扩大对乌援助换取北约“入亚”。

此外，日本政府希望通过放松武器装备转让限制，提振本国军工产业。由于出口限制，日本军工产业无法享受国际军工市场红利，近年来陷入困境。日本已决定与英国和意大利联合研发新一代战机，放宽武器出口标准意在为这类项目服务。

引发广泛反对

尽管“防卫装备转移三原则”修改工作联合小组由自民党和公明党共同组成，但自民党强推扩大武器出口，引发执政盟友公明党担忧。公明党代表山口那津男表示，日本民众不希望看到在日本制造的武器被用于战斗杀伤民众，希望联合工作组注意这种民意。

日本社会中的反对声音同样很多。日本学习院大学教授青井未帆说，日本宪法放弃战争，奉行和平主义，日本民意绝不纵容日本制造的武器用于杀人。近来有人宣称出口“杀伤性武器未被禁止”，这种说法能够出现，是因为整个政策修改过程是未经国会审议的密室协商。这种靠耍小聪明修改解释出口杀伤性武器的做法，断然不可接受。

日本《朝日新闻》在社论中指出，如果提供杀伤性武器，不仅违背和平主义原则，更会产生广泛影响，加剧地区紧张局势。日本共产党机关报《赤旗》评论称，推进、扩大武器出口是岸田政府打造军事国家的一环，不能允许这一危险图谋得逞。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)